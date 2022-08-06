Very Nice！奇洛李維斯機場遇小粉絲有問必答

「荷里活影壇男神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）在圈中出晒名「零架子」，雖然貴為巨星，但他仍然好「貼地」！經常被影到「迫地鐵」之外，亦唔愛搭私人飛機愛乘坐民航機。日前他被Fans影到在沒有保鏢之下現身機場被巧遇問長問短的小Fans！

有與他同一航班的電視監製Andrew Kimmel 於社交網「報料」指他當時由倫敦飛返紐約。而在等待取行李之時被一名小Fans「野生捕獲」，小Fans取簽名之餘亦「一輪嘴」問他問題。

Andrew將2人的對話紀錄下來並公開，小Fans問奇洛：「你點解會去倫敦？」奇洛回答：「我喺嗰度拍紀錄片。」之後Fans續說：「我喺網上見到你去咗睇格蘭披治賽車。」奇洛顯得好雀躍答道：「係呀，格蘭披治一級方程式！賽車呀！」之後Fans追問：「你揸車嗎？」奇洛聽罷帶笑回答：「我唔識揸一級方程式，但好喜愛揸電單車。」雖然小Fans喋喋不休狂問奇洛在紐約幹甚麼同逗留幾耐，奇洛雖然搭了長途機好疲倦，但仍然好有耐性回答問題。他透露自己計劃在當地睇舞台劇。當小Fans冇嘢再問奇洛時，奇洛就反問Fans在歐洲做甚麼以及參觀了那個博物館。事後小Fans受訪時大讚奇洛超級好人，而自己亦無法相信有機會見他、與他交談及索取簽名。