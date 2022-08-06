終於成團！Twins還原經典舞台　阿Sa撰親筆信賀「畢業」

內地綜藝節目《乘風破浪》大熱，早前率先爆出成團名單，昨晚（5日）終迎來成團夜，一如流出名單，台灣女星王心凌勇奪冠軍以C位出道，前韓國女團少女時代成員鄭秀妍（Jessica）排名第2，Twins的鍾欣潼（阿嬌）及蔡卓妍（阿Sa）分別排名第5及第6，至於憑《延禧攻略》走紅嘅內地女星吳謹言只排第11名，飲恨無法成團。

一眾姐姐以玫粉色晚裝閃亮上陣，為正式成團揭開序幕。當晚節目組準備了「CP」對話環節，其中Twins攜手出場，對拍檔大講深情說話，阿Sa坦言：「「我的阿嬌，21年來，我們終於第一次成為了限定的對手，但是，無論誰贏，都是Twins贏，我們是一輩子的隊友，我們60歲，還要一起打側手翻。」阿嬌亦表示：「我們把大部分的人生，都給了對方，有你在，《孤獨頌歌》也不孤獨。波瀾起伏的人生，你，就是那個不變的定數。7年，7年，又7年，下一個時光循環開始了。」阿Sa即承諾會一直乘風破浪直到白頭，令台下觀眾感動到喊。

其實當晚Twins嘅表演相當突出，2人身穿蛋糕紗裙重唱首本名曲《下一站天后》，而今次舞台正正致敬Twins 2010年舉辦的《人人彈起世界巡迴演唱會》，阿Sa更特意還原當年髮型，佢哋演唱同時背後就播放當年片段，大玩回憶殺。至於成團後，阿Sa亦喺社交網上載親筆信，抒發喺「浪姐」舞台畢業嘅感受：「好耐冇寫過咁多字，乘風破浪，畢業了。」