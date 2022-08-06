月餅新口味　餅店Coffee Shop有驚喜

選購月餅，好多人都喜歡老字號餅家的出品，除了因為這些品牌能保持傳統手法與風味外，不少更會與時並進，推陳出新，每年都帶來全新口味，故踏入小店便能一次過搜羅傳統與新派好餅食。當然，不少年輕人亦愛在傳統節日搜羅創意驚喜的餅食送贈親友，既應節又摩登型格；今次搜羅兩間老字號餅店與兩間Cafe推出的新口味，啱晒要求高質又要美味的一族。

餅店出品

土鳳梨酸甜細膩

超羣餅店這個名字，很小的時候就聽到了，兒時總覺得是奢侈品，長大了，反而品牌的分店愈來愈少，貫徹老店的命運般，趁一年一度的中秋節，餅店依然花足心機炮製一系列應節餅食，除了經典的雙黃白蓮蓉月餅、「紫華金月」迷你酥皮奶黃月餅、精選迷你月餅外，還有每日新鮮出爐分店限量現烤手工月餅、中秋三重奏、以及採用日本麵粉新鮮製造的多款口味手工曲奇禮盒等。當中的「紫華金月」迷你酥皮奶黃月餅，選用上乘的蛋黃製成幼滑奶黃餡，配上創新鬆脆酥皮外層，令人回味。至於「精選迷你月餅」，一盒有3款口味，包括奶黃、紫薯及全新登場的土鳳梨口味。奶黃口味採用優質蛋黃製成細滑奶黃餡、紫薯口味則用上日本紫薯製成淡紫色餡料、全新的土鳳梨口味含豐富土鳳梨果肉，口感十足，而內餡與奶香餅皮相得益彰。不要錯過的還有於指定分店每日新鮮出爐的限量發售現烤手工月餅，有酥香奶黃及濃郁朱古力口味兩種口味供選擇，全部均由人手製作，既顯功架之餘，更是少有讓大家嘗到的新鮮烘培滋味。喜歡月餅及曲奇的，可別錯過品牌全新出品的「中秋三重奏」，禮盒盛載迷你酥皮奶黃月餅、手工伯爵茶及堅果曲奇，配搭玫瑰紅棗茶及山楂胎菊茶中，讓大家與親友邊品茗邊賞月。即日起於門市選購可享低至52折優惠，另選購盒裝月餅更加送HK$20優惠券。

麻糬遇上滑奶黃

提起本地餅食手信，大家不約而同想到奇華餅家，作為有逾80歷史的本地老字號，並沒有持老賣老，每年都總會推出創意新口味，今年也不例來，帶來和風滿滿的新品「品月麻糬奶皇月餅禮盒 」，內有3款麻糬奶黃月餅，包括「抹茶紅豆麻糬奶皇月餅」、「黑芝麻麻糬奶皇月餅」及「柚子麻糬奶皇月餅」。選用日本食材製作，好似「抹茶紅豆麻糬奶皇月餅 」的鬆脆外層就以抹茶製成，餡料混和日本抹茶與北海道產大納言小豆搭配，濃郁茶香與香甜紅豆蓉及軟韌綿糯麻糬，口感層次豐富。全新禮盒亦以日系簡約風格設計為主調，以日式餐盒間格作藍本以木質製作而成，盛載3款全新麻糬奶黃月餅各2件共6個，配以清新色澤的紙套，印上顯示3款口味的插畫圖案及用大豆油墨印上「麻糬」兩字，簡單又得體；禮盒更可重用作小飾物盒，而紙套材料乃以生產食品中奇異果的剩餘物製成，獲得專業認證及環保證書，可取代15%原生木漿的紙張，並用上40%消費後廢料以100%綠色能源生產，可以說在舌尖品嘗多重滋味的同時，更身體力行支持環保，一舉兩得。此外，品牌今年亦與日本角落小夥伴合作，推出一系列萌趣月餅，包括「角落小夥伴音樂列車奶皇月餅禮盒」（4個裝送輕巧便利的環保袋）、「角落小夥伴奶皇月餅禮盒」（單個裝），4個角色分別是「士多啤梨乳酪奶皇月餅」的「白熊」、「蛋黃奶皇月餅」的「企鵝?」、「朱古力奶皇月餅」的「炸豬排」及「黑芝麻奶皇月餅」的「蜥蜴」，幾位坐在星形雅座的禮盒 設計，外形趣致，小朋友必Like！於即日至8月28日於品牌網店選購主題奶黃月餅禮盒更享各種優惠，如送贈主題環保袋、防UV雨傘、餐碟、微波爐碗等。

Cafe新品

過江龍店香港獨家

作為泰國過江龍，After You Dessert Cafe乃是一間人氣甜品店，年初才落戶香港，作為品牌首間海外分店，也入鄉隨俗，特別設計了香港獨家的「The Joy Of Full Moon」月餅禮盒。淡雅粉嫩的橙紅色燈籠形禮盒燙上簡潔的浮雲、星空、圓月、燈籠等金色圖案，從不同角度看猶如欣賞中秋夜的圓月與閃爍星空；盒內的牛油紙除了印上節日的感謝禮句外，亦用上泰式圖案（Thai Pattern）為大家奉上心意與祝福。禮盒盛載奶黃及朱古力兩款口味共6件月餅，前者香甜細滑，後者味道濃郁又不會太甜，可可與甜味平衡得恰到好處。禮盒由即日起以禮券形式發售，可於8月26日起換領；於即日至8月14日更享早鳥優惠。另外，選購月餅禮盒一盒，更獲免費飲品券一張呢！

人氣蛋糕化身新味

今年不少咖啡店都爭相推出自家品牌的月餅，位於佐敦的人氣咖啡店Cafe Revol也趁佳節推出手工月餅，當中將小店最受歡迎的招牌蛋糕化身成全新的紅絲絨麻糬月餅，鮮艷的紅色外皮入面是細滑芝士餡料，包住自家製作的麻糬，質感軟滑煙韌。至於去年大受歡的咖啡味月餅今年則來個大升級，咖啡外層及餡料選用帶有黑朱古力及果仁風味嘅自家拼配咖啡豆調製，月餅包住分量十足的榛子果仁碎粒，脆粒口感與堅果香味將咖啡月餅提升至另一層次。月餅禮盒每盒均有咖啡榛子月餅兩件、麻糬紅絲絨月餅兩件及４包咖啡掛耳包；配以黑色金屬物料的禮盒，簡約有型格，送禮自用都別具格調。於即日至8月14日選購更享早鳥優惠，於8月20日起可換領（需於預訂時選定日期）。