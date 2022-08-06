迎接消費券　入手飾物扮靚靚

提提大家，消費券將於明天（8月7日）發放。如果大家左諗右諗唔知買咩好，不如考慮可以保值，又能作日常配襯之用的珠寶首飾？適逢近期本地多個珠寶品牌推出消費券購物優惠，即帶大家睇睇有咩選擇，等你揀番份畀自己或親朋，齊齊扮靚靚！

至抵現金回贈

用消費券買禮物畀愛侶，絕對是Good Idea！適逢英皇珠寶近期推出多款璀璨奪目鑽飾，其中「Bond of Two」對戒系列不但設計簡約優雅，造工亦精細，加上有18K白金及玫瑰金款式以供選擇，要為另一半送上愛的心意話咁易。除對戒外，還可挑選其他新款耳環、頸鏈、手鏈等作為愛的獻禮。品牌亦提供多重優惠，例如買滿指定金額即賞現金折扣及回贈等。另外，又可以優惠價換購可愛足金飾品，讓大家揀到心頭好之餘亦慳番唔少，認真貼心！

免手工費慳Budget

買過金飾的都知道，即使飾品定價不算高，但加上手工費後，價錢往往超出預算。有見及此，景福珠寶趁新一輪消費券發放，特別推出優惠。凡於店內購買999.9足金首飾即可限時免手工費，購買999.9足金擺件則可享半價手工優惠。加上其他各項優惠，讓大家節省金錢後，入手金飾的Budget增加。特別推介人氣的「輕足金」系列，沒有過分花巧的設計，簡約線條迎合現今簡單就是美的潮流，又能凸顯藝術美感，配襯日常不同造型，是現代女生上班和去街之選！

入手中性風珠寶

強調原創設計，重新定義日常穿戴珠寶的EMPHASIS，近日推出時尚界流行的Gender Fluid中性風潮飾品，無論男女都同樣可以戴上珍珠頸鏈，變得美麗動人！品牌打破「女士專利」的傳統珠寶首飾固有印象，創作出以簡潔線條構成幾何稜角的M「冠」系列、剛柔並重的黑鑽石設計Manon「融」系列，以及以鎖鏈圈主題搭配鎖珠釘細節的MMXXI「越」系列。每一款飾品都適合男女可佩戴，於優惠期間凡以消費券購買指定款式，或買滿HK$3,800，即可享折扣優惠。