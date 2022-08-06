聲夢2︱泳兒點醒學員Sean感動爆喊：你要對自己有信心

無綫節目《聲夢傳奇2》今晚（6日）一集焦點落在學員Sean身上，曾赴韓國做練習生的他，縱然舞功及外形有番咁上下，但原來零自信，綵排期間多番洩氣兼放棄，令導師泳兒大感頭痛並苦勸Sean說：「Everyone is Special！你唔好再諗其他人喇，唔好去比較，唔好覺得自己愈嚟愈差。」最終泳兒點醒Sean，在台上又Rap又跳又唱，每個肢體動作及眼神均自信滿滿，令泳兒看畢忍不住感動爆喊：「同Sean每次見面，佢都係問吓一個係咪Foul我，我就覺得點解呢個男仔咁冇信心呢？佢覺得自己好多嘢唔夠人哋好，所以我好希望你對自己有信心，知唔知呀衰仔？！」一表演完即由野性變馴服的Sean，聽畢泳兒的話亦即場淚流滿面，場面感人。

另外，兩大熱門Janees及XiX二重唱組亦在最後衝刺階段盡情地「我超越我」！Janees挑戰性感跳唱，由於本身四肢不協調，加上排練時間緊逼，身為「聲夢魔王」之一的她，正式上台前亦忍不住喊驚：「我超級緊張，我好想出嚟效果好睇同好靚！」至於由Kiele及Caitlin 組成的二重唱組，選唱歌曲《If I Ain’t Got You》是Kiele去年參加《聲夢Junior》的滑鐵盧作品；為了展示「邊度跌低、邊度爬番起身」的決心，Kiele 與Caitlin 在「爸爸」Eric Kwok 帶領下，去了著名音樂人杜自持老師家中拜師學藝，獲杜老師拍手兼大讚有明顯進步。最終XiX二重唱組獲得現場評審不少正評，就連向來要求甚高的伍仲衡亦讚不絕口：「你哋拍埋咗後Blend到好似一把聲咁，Unbelievable！」