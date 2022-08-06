吳浩康出騷獲大批粉絲撐場：好耐冇現場演出緊張瞓唔着

歌手吳浩康（Deep）與劉威煌等，今午（6日）出席Mira Place Gimme LiVe音樂節10周年「五音十色」作現場演唱，吸引大批粉絲撐場。Deep透露已有兩、三年未試過類似演出：「所以事前真係要練多啲，尋晚都瞓唔着，心情有啲緊張，頭先嚟到綵排見到粉絲，覺得自己要重新適應。」他早前受訪，明言自己有個「不死紅館夢」，當談到MIRROR演唱會意外，他說：「其實我個夢仲好遠，擺埋一邊先，現階段講咩都冇用，淨係希望傷者能夠康復。所有當事人都平安度過。」

他又坦言最近開始籌劃重啟網上直播：「嚟緊會拍啲關於露營嘅片。（同太太一齊？）難啲，佢之前覺得暈已經好小心，呢兩個月只係去過兩、三次街，最近去BB展又覺得暈，都係小心啲好，一係同佢喺屋企拍開箱片囉。同埋我都好鼓勵佢拍BB片，話晒之前做咗好多功課，可以同人開心分享。」

劉威煌透露疫情下自己亦做了4隻歌：「不過因為我依家冇唱片公司，都唔知點樣發布新歌比較好，但今日我都會唱其中一隻關於獅子座嘅歌，我本身都係呢個星座。（就嚟生日喎。）係，但我已經唔係好想慶祝，生日願望係希望時間過慢啲，同埋唔想咁快又一年，依家覺得體力大不如前，加上有小生意，時間好唔見用，新陳代謝又慢咗，開始有小肚腩！」