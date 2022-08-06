郭子豪等適當時機同鄧卓殷求婚：要畀個好歸宿佢！

藝人郭子豪與江欣燕（欣欣）及校長鄧飛，今日（6日）為無綫節目《答得快 好世界》錄影，透露讀書時期修讀理科，故歷史方面認真麻麻，問到事前可有向學霸女友鄧卓殷請教？他說：「佢都唔係讀呢科，但我盡量都做少少功課。」

對於鄧卓殷近日表示未有收到其求婚戒指，子豪坦言：「因為一早畀大家爆咗，所以要再等適當時機，要畀個好歸宿佢。（你女友話等緊你！）佢啱啱先見完我，又冇聽佢講，咁佢要等多陣，我努力中。（你爭啲乜？）誠意，男士要穩陣啲！」談到其網上平台發展不俗，問到感情是否同樣穩定？他說：「又唔可以咁講，努力發展中會努力搵錢。（賺到第一桶金未？）努力中，唔遠啦！」

欣欣聯同校長鄧飛為《江山如此多FUN》部分任嘉賓主持，忙於為新劇《靈戲逼人》開工的她，透露原本未能參與節目錄影，但由於《江》節目乃她28年前主持的節目，認為很有紀念性，幸最後獲監製開綠燈，讓出時間給她參與。

欣欣不諱言與鄧飛校長甚有淵源：「記得《江》拍了3輯，佢當時係一名中學生，依家只得我有資格同佢講，你大個咗！（你輩份很高！）好驚呢，我佢鄧飛講，當年呢個節目冇一個參賽者可以變成主持，但佢細細個已經出人頭地。」