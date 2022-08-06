趙頌茹出歌談當年情　為兩女死忍才跟周永恆離婚

趙頌茹(阿Yu)接受電台訪問，入行20年的她，相隔18年再推出新歌，當年20歲出頭時的她戀愛大過天，只顧跟前夫周永恒拍拖無心戀戰樂壇，但她卻透露和唱片公司解約主因，是簽她的唱片公司於04年跳槽，導致她有許多擔憂：「我人生從來沒甚麼遠大目標，今天也一樣，只是平安、平淡湊大兩個女。當年唱片公司高層就似我爸爸，隔絕所有應酬。他走時很愕然，我像變了孤兒仔，會驚繼父會不會錫我？繼母對我又會怎樣？工作亦停頓了，因為合約也有許多文件要處理，像父母離婚後撫養權歸誰？再加上自己性格，就會想是否該離開這一行。」

阿Yu 2005年轉行當潮流記者後，2010年與周永恒結婚，婚後育有兩女兒，奈何2014年先後爆出男方婚外情，與及對她家暴，最終強忍數年後先分居後離婚。她指半生人只談過一次戀愛，重申接受任何訪問，均不會罵前夫半句：「因為經歷太多後，感覺發生甚麼事在身上也是緣份，過去就由它過去，一直不開心是自己蝕底。」

阿Yu坦承信仰幫助很大，曾因思想傳統及為了兩2個女兒死忍不離婚：「女人一定有第六感，身邊有些事不同了會感覺到。但作為媽媽，會認為正常家庭一定有父母，會想家醜不出外傳、也想到自己很多年沒工作過之後會怎樣？又要湊女又無錢會點？我能力搞得定嗎？外間的人怎看我？怎看離婚後的小朋友？是很多問題！但當發覺再堅持下去，對小朋友成長更加不好，就唯有做好自己，做埋爸爸那一份。而最後當我行出來，我發覺所有人對我很好，更是厚愛，很多人都叫我加油及支持我。」