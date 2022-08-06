開箱男︰夏日打掃必看！吸拖吸塵機實測

夏天濕熱的環境容易令細菌和病毒孳生，家中地板是灰塵與塵蟎的重災區，然而提起打掃地板好多人都頭痕，因為既要掃地又要拖地，費時又失事。近年興起的吸拖兩用吸塵機正正為此而設，今次就為大家精選3部，睇吓邊部最適合你！

雙向吸扒

Philips之前都出過無線拖地吸塵機，新型號Aqua Plus XC8347/61把拖地吸扒升級，加入雙向吸塵設計，前後均設有吸槽，無論前推或向後拉總是先吸塵、後拖地。除此以外，吸扒能夠因應吸塵方向而自動調節吸力，配合附送的抗菌微纖維抹布及3重過濾系統，一推一拉就能有效去除高達98%日常塵垢、細菌及致敏原。實測推拉不費力，向前推就能把吸走大部分灰塵，無需反覆在同一地方打轉，慳番唔少時間。

新機配備PowerBlade數碼摩打，每分鐘吸力超過1,100公升，第10代PowerCyclone颶風離塵過濾系統和特別的集塵筒設計，還能將吸入的灰塵和毛髮自動分離，確保氣流通道暢通無阻。另外，此機內置新一代25V鋰電池，充電一次可以Turbo模式清潔125平方米範圍，最長持續使用80分鐘。作為綜合型手提吸塵機，它可變成手提模式，然而此機重量達到4.81kg，舉高吸天花時有點吃力，建議搵男士幫手。

高溫洗地

Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra集吸塵、洗拖、烘乾3項功能，擁有780mL智能清潔水箱及640mL污水箱基站，一鍵加熱清水至75度，配合高溫拖洗方式，有效瓦解醬漬、油漬、飯粒等頑固污漬。具備智能髒污檢測，實時調節清潔模式及分離乾濕垃圾。另外它懂得自我清洗，滾刷每一秒自動清潔15次，又能透過55度熱風烘乾，在免拆洗晾曬下，確保滾刷乾爽無異味。內置4,000mAh電池，續航力達35分鐘。

過濾微粒

LG A9 All-in-One Tower的電動地板吸頭能同時吸塵和拖地，雙摩打旋轉式收集堅硬表面上的灰塵和污垢，而自動供水系統可保持拖布濕潤。其5重過濾程序有效過濾空氣中的懸浮微粒，並將毛髮與灰塵吸進2.5公升大容量集塵袋，系統更會開啟2小時的UVC LED紫外線殺菌，抑制集塵袋中細菌生長。提到集塵袋，它首創「Kompressor 輕壓空間倍升」技術，集塵空間提升2.4倍，減少用家清空灰塵的次數。