陳逸璇錄音極快進步神速　即場獻唱贏盡掌聲

環球歌手陳逸璇（Jolie）舉行 《PRESENT》發燒碟音樂分享會，跟監製葉廣權分享新碟的製作過程，並且即場演唱兩首新碟歌曲，其後更在場外與一眾粉絲簽名。她表示發燒碟由上年開始準備，與監製Joseph和製作團隊齊挑選曲目，錄音時一首歌只需要錄一個Session，難怪她大讚Jolie：「點解錄音可以咁快？因為Jolie每次錄音前都準備充足，同上年《tasting》專輯相比，短短1年內進步神速。」

她希望能做到在一張Hi-Fi專輯之中，呈現出不同風格：「初頭好驚監製Joseph，尤其上年第一次同佢合作嘅時候，好驚自己有好多不足。好開心得到Joseph嘅指導下，短短一年見到自己進步咗好多。我記得《蔓珠莎華》錄音時，我唱每句都眼有淚光，不期然被感動。」除了試聽幾首新碟歌曲外，Jolie現場演繹《拒絕再玩》和《酒紅色的心》，一慢一快歌的演出，獲得全場滿座的掌聲。

在音樂分享會後，Jolie即席為歌迷在新碟《PRESENT》上簽名，不少歌迷大讚她現場演繹水準高，更有歌迷一次過買數十張唱片，揚言要將Jolie的音樂廣傳開去！期後，Jolie踏足香港高級視聽展內的攤位中「巡舖」，發現自己的新專輯銷量不俗，於是繼續為歌迷簽名，吸引不少粉絲買碟守候。