港姐2022︱佳麗獲一眾師姐傳授選美心得　徐麟要練好廣東話

《2022香港小姐競選》今年以「時代在變，美麗不變」為大會口號，準決賽及決賽將分別於9月4日（星期日）到9月25日（星期日）舉行。適逢《香港小姐競選》50周年金禧誌慶、慧妍雅集成立40周年，無綫特別製作一連24集的前奏節目《2022 香港小姐競選：小城美誌》，首五集依次序出場佳麗有1號徐麟（Astrid）、2號林曉彤（Hebe）、3號陳瑞菱（Reina）、4號許子萱（Cecca）及5號陳婉怡（Chrissy），分別跟唐麗球、陸詩韻、劉倩婷以及宋愛儀等，於電車、啟德、懷舊冰室、山頂及舊式戲院，談天說地，眾師姐更向師妹們傳授選美心得。

有「翻版陳茵媺」之稱的Astrid因「爆炸頭」面試造型成為焦點，唐麗球也直言早已關注Astrid，大讚對方身材均勻及笑容自信，並叮囑Astrid要練好廣東話：「比賽時一定要Enjoy，喺舞台上呈現自己最靚一面畀人睇。」

除了徐麟是博士生，3號Reina及5號Chrissy亦是碩士畢業生，難怪今屆候選佳麗被指「學霸」不少，兩人亦獲師姐睇好，陸詩韻讚Reina具備港姐應有的親和力；Chrissy則獲宋愛儀讚可愛兼聰明。至於自小已是美人胚子的Cecca，在節目中透露自12歲赴美留學後與家人聚少離多，並指小時候與家人攝於太平山頂的照片，是家中唯一會掛出來的全家福，相當有愛。劉倩婷事後大讚Cecca反應快兼口齒伶俐：「希望Cecca可以躋身三甲。」