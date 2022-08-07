姜濤偶像包袱沉重　退休有數講專心做演員

人氣男團MIRROR成員姜濤主演之英皇電影《阿媽有咗第二個》將上映，雖未知他會否現身首映，但之前他錄下宣傳訪問獨家曝光，其中對「退休計劃」有所微調，更揚言不做歌手可做演員，因喜歡演員可放下「偶包」，專心做喜歡的事！

MIRROR自演唱會發生事故後，12子面對入行以來最大的陰霾，需要時間振作，眾人仍在努力中，而姜濤、Jer及毛舜筠主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》將於本月10日舉行首映，目前未知姜濤與Jer會否現身，不過眾演員之前曾拍攝製作特輯，分享了拍戲的點滴，其中姜濤受訪時談到「30歲前退休計劃」更因想繼續做演員而作出微調。當被問到是否喜歡演戲時，姜濤表示：「以前我成日都話想退休嘅，我依家會話我可能唔做歌手，走去做演員。因為發現演員嘅生活比較自由，冇咁多框框框住自己，做偶像嘅身份可能就會比較多規限，會冇自己嘅生活，覺得做演員會好玩好多。」

第一次拍電影，當然需要慢慢探索，亦會有不少新的想法，由拍攝第一日到煞科，姜濤對演戲的想法都有所改變，由充滿懷疑到變成一埋位便入戲，過程非常有趣，他說：「我覺得每個作品裏面都一定有遺憾，但就係呢啲遺憾，先至會令我更加想喺下一次演戲嘅時候做好啲，拍戲一開始會充滿懷疑，到中段慢慢信任個角色，去到後期一埋位就變成個角色，我覺得呢個過程好好玩。演戲比我想像中好玩，我日後都想繼續嘗試演戲。」

姜濤直言自己距離真正的演員還有很遠的路，但會努力：「見到毛姐（毛舜筠）之後，發現演員真係唔係一個隨便嘅職業，你一定要好尊重呢個行業。」

Jer：再痛都要move on

至於Jer在片中飾演毛舜筠兒子「子軒」，於破碎家庭長大。對於這個角色，Jer直言初初難以理解：「其實我同『子軒』係有落差嘅，佢經歷咗好多嘢，本身我來自一個happy family，爹哋媽咪都好支持我，我冇諗過喺一個破碎家庭長大係點，好彩我本身個人比較感性，好容易代入到角色嘅感受，我都feel到如果爹哋媽咪分開係真係會痛，雖然好痛，但要學識move on去接受。」

毛舜筠拍出默契

至於電影兩位女猛將，導演彭秀慧以及影后毛舜筠，今次合作可謂惺惺相惜，毛舜筠直言：「我好鍾意同一個演員出身嘅導演合作，因為做過演員嘅導演係容易啲捉摸到個角色、演員嘅表達，特別係呢套講關於女性嘅電影，係有一種默契。」

彭秀慧亦指與毛舜筠合作得十分愉快：「由第一日傾呢個古仔，我發現『原來女人真係可以好啱傾』，然後喺拍攝現場嘅時候，我要導毛舜筠你估冇壓力咩？梗係有啦！但好奇怪係佢冇畀到壓力我，而當佢有少少認同我，例如我有時會講『呢個take冇上個take咁好』，佢會話『我都覺得係』，呢啲就係我哋共同嘅判斷、近似嘅睇法，於是個信任就建立起嚟喇。」