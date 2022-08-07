【是日通勝】

農曆七月初十

壬寅年 戊申月 壬辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、納財、栽種

忌：放水、開渠、安床

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、19、32、43

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：時來運到，謀事無往而不利，珍惜眼前一切。

金牛座：找機會向另一半獻殷勤，可避免感情轉淡。

雙子座：人生總會遇到不如意的事，保持冷靜最重要。

巨蟹座：懷有一顆善心，可以把運滯的影響減至最低。

獅子座：愛情運欠佳，打破感情悶局的時機尚未出現。

處女座：感情發展處於膠着狀態，單身者要保持耐性。

天秤座：生活上沒甚麼事要操心，穿淡黃色衫有着數。

天蠍座：財運上升，經濟狀況不錯，生活滿意度提升。

人馬座：面上掛着笑容，有助增強人緣，帶來好運氣。

山羊座：做好本分最重要，即使運氣差也不影響大局。

水瓶座：保持足夠運動量，有利健康，心情也會變好。

雙魚座：單身者有吸引桃花的條件，宜好好裝扮一番。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 正財旺

（跌）狗 惹是非

鼠：好運降臨，謀事得心應手，易獲得好評。

牛：情緒不穩，敏感多疑，負能量愈來愈多。

虎：社交運強，即使跟陌生人也能聊得愉快。

兔：諸事不順，壓力大增，保持冷靜莫氣餒。

龍：人緣欠佳，遭身邊人冷落，心情陷低谷。

蛇：信心滿滿，遇上甚麼問題都能處之泰然。

馬：人緣變差，愛獨斷獨行，易與人起爭執。

羊：愛情運上升，獲另一半呵護，甜在心頭。

猴：正財旺，趁機檢討理財策略，易有得着。

雞：神采飛揚，社交活躍，易獲身邊人好感。

狗：是日沖煞，行事宜低調，避免惹上是非。

豬：有暗戀對象者趁今天表白，成功機會大。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

甚麼名字易招是非

至聖孔子曾說過「唯女子與小人難養也。」可見犯小人是一件讓人頭痛的事，輕則影響運勢，重則可能傾家蕩產，家破人亡，故此不管是誰都不願與小人有過多聯繫。下面我們一起看看容易犯小人是非的姓名數理吧！

‧名字筆劃數較少

姓名的整體結構和形體，不僅要從字的筆劃入手，着眼於字形的變化，還要注意字形的協調與美觀。通常筆劃較少的名字看起來簡潔好記，但是這類人給人的感覺是想法較簡單，沒有壞心眼，亦沒有濃厚的文化底蘊，正因為這樣很容易被小人牽着鼻子走。

‧名字筆劃數較多

名字筆劃數較多的人通常沒有主見，做事方面欠缺周詳考慮，容易輕信他人。正是如此，這樣的人很容易被小人陷害，背負黑鍋，是非不斷。

‧簡雜混雜是非多

簡雜混雜的名字是指字體簡單與複雜的字，這種姓名數理在日常中比較少見。舉個例子，假如一個人姓「李」，名「顴趲」，首先這樣的生僻名字看起來就特別不舒服，而且比較難以記住，大多數都會被小人盯上，從而是非纏身。