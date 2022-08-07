鍾欣潼《乘風破浪》創下佳績　自爆參加是為了減肥

藝人鍾欣潼在內地綜藝節目《乘風破浪》中的表現成為亮點，其精湛演出令人刮目相看。最終與蔡卓妍（阿Sa）齊齊出線成團。獲得驕人的成績，阿嬌在社交平台發放感性文，表示：「轉眼間4個多月的旅程結束了，其實一開始是有些擔心的，擔心和30位姐姐怎麼相處，擔心那麼多舞台要怎麼完成 擔心比賽的壓力。但因為蔡卓妍來，所以我也來了。當然還有另一個原因，我是來減肥和調整心態。現在看到幾個月後自己的改變，我會偶爾竊喜 ，還好我決定來了！」

阿嬌表示是一個喜歡正能量的人，而在這段時間內遇到的每一位姐姐，都十分正能量，台下的她們超級有愛，台上的她們盡情展示釋放自己的魅力，身處其中的我常常被她們感染到，她坦言：「減肥也好，跳舞唱歌有進步也好，其實都不是自己一個人努力，更多的是姐姐們 給了我足夠的能量，讓我們一起變得更好，如果我的改變可以幫助這個夏天一起乘風破浪的你，那我覺得我所有的努力就會變得更有意義，還有我要特別感謝我的SaSa，謝謝你當初決定要來《乘風破浪》又鼓勵我一起來，我們一起走過的21年裏，早就已經習慣每次回頭 你都在身後，這次我們再一次一起成團，但Twins還是Twins，我們永遠是我們。」