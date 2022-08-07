熱浪來襲反而要注意流感爆發

【特約報道】世界各地的熱浪潮來勢洶洶，如果以為靠吃雪糕或飲用冰水降溫，又或是選擇以凍水由頭淋到腳並且涼冷氣來消暑？一個不留神可能增加患上夏季流感的風險，亦會錯過大玩戶外運動的大好時機。中國南部地區的夏季，是流感爆發的另一高峰期，論到南方人的體質，中醫以養氣補血為先，身體溫度能決定吸收營養的速度，身體過於虛寒就會容易流失營養。

鎖健強效立竿見影保健品組合

鎖健強效免疫力組合（血漿免疫丹+血管通）

鎖健血漿免疫丹可以扶正氣血，即是扶助人體內的免疫細胞抵禦細菌侵害；鎖健血管通可以軟堅散結祛邪，即消除或抑制發炎組織，溶解暢通血管內垃圾。

補血養血同時活血疏通

鎖健血漿免疫丹可以大大改善血液質量，補血溫血有助養顏抗衰老。中醫強調「正氣存內，邪不可干；邪之所湊，其氣必虛」，正氣培元就能鞏固免疫系統抵擋惡菌；因此人體溫寒有別，要平衡其對身體的影響，鎖健血漿免疫丹是積極禦防的保健良品。但血液的垃圾或淤塞物會影響血氣運行，鎖健血管通是安全安心同時效果強的低成本通血管產品，當鎖健血漿免疫丹發揮增加血量的效果，鎖健血管通就能加快血液輸送和回流到不足之處，達至修復和促進新陳代謝。

「冬痛夏治」 的保健養生佳選

預防勝於治療，而冬天的病痛在夏天醫治就更理想，因夏天為補陽的最佳季節，借助陽光的能量和氧氣，能把握黃金時期將長期不適徹底根治，如：鼻敏、脾胃差、肝腎肺虛弱和氣管過敏等。

鎖健皇牌產品組合（靈芝丹+專家蟲草）

鎖健專家蟲草幫助改善慢性氣管或呼吸道問題、嚴重鼻敏、嚴重失眠和鎖健靈芝丹適合氣血差、肝腎差、免疫系統失調等問題困擾的男女人士。

鎖健專家蟲草針對頑固慢性氣管問題、慢性鼻敏問題有特效！7天明顯改善，持續服用療效佳，補肺健脾和胃，見效快而全面，是男女老幼長期保健的優質補品；鎖健靈芝丹幫助排肝毒抗衰老、快速補血、活血、凈血（同時提供強效的造血因子，加強肝臟的造血）、激活細胞，達致體內陰陽平衡，為你全方位保健。

品牌簡介

Lock Health 鎖健為香港健康保健品牌；『鎖健』取鎖住健康之意，為廣大客戶提供最高品質的健康產品。鎖健所有產品均通過美國FDA認證、美國C-GMP、澳洲TGA認證、英國BRC認證、ISO9001:2008標準認證，且每批產品都經香港優質正印的標準測試。目前品牌擁有超過20間專門店及專櫃，遍佈全港九及新界。

*鎖健公司享有最終裁決權

鎖健強效免疫力組合—血漿免疫丹 + 血管通

血漿免疫丹

主要成分：鹿茸多糖，人参多糖，紅花多糖（海藻植物膠囊）

原價：HK$2,298

週年慶價：HK$1,498

血管通

主要成份：納豆，紅麴提取物，輔酶Q10，灰樹花多糖，沙棘提取物，紅景天提取物（海藻植物膠囊）

原價：HK$998

週年慶價：$498

鎖健皇牌產品組合—靈芝丹 + 專家蟲草

靈芝丹

成分：靈芝，人蔘，紅花

原價：HK$1,280

週年慶價：HK$798

專家蟲草

成分：冬蟲夏，發酵蟲草菌，蟲草頭孢菌，猴頭菇

原價：HK$698

週年慶價：HK$298

週年慶大特價

所有產品於官網及各線下專門店有售，即日至8月15日止，凡購買任何產品滿4盒送1盒，10盒送4盒，20盒送10盒，50盒送28盒，100盒送60盒；每滿4盒可額外贈送抗疫包1套，多買多送，先到先得*。

抗疫包含：10粒裝骨健康（或專家蟲草）一樽，100ml酒精噴霧（或免洗手消毒凝膠）一枝。

8月11日至8月15日美食博覽

週年慶優惠同時適用於2022美食博覽，鎖健攤位設於1E-D13，即場消費優惠源源送上*。

產品熱線：2811 9900

網址：www.usalh.com