秋老虎來了　白色食療迎接

天氣不太穩定，來到盛夏，亦已踏入二十四節氣中的立秋，意味是秋天的開始，雖此時段因盛夏的餘熱未消而有「秋老虎」之稱，但天氣還是開始會由熱轉涼、空氣中的水分亦漸漸下降，開始變得乾燥。中醫的角度秋屬金，金與肺相應，在五色學理論中指白色和肺相應，故此時節最適合以白色食物如梨、雪耳、百合、蓮子、淮山、南北杏等製作不同的湯水或糖水滋陰潤肺，預防秋燥；即使秋衣未換，那就食療先行。

【素食之選：雪梨雪耳湯】

材料：雪梨1個、雪耳1個、陳皮2錢、南北杏各3錢、桔梗3錢、北沙參4錢、麥冬3錢、冰糖適量

做法：

1.雪耳用溫水浸泡。

2.雪梨去皮，去芯，切塊備用。

3.把所有材料放入鍋中，加入4碗水煲約1小時，最後以冰糖調味即可。

【滋補之選：紅棗杞子燉雪耳】

材料：雪耳1個、杞子10粒、紅棗5粒、冰糖適量

做法：

1.雪耳先用溫水浸泡。

2.杞子、紅棗洗淨，紅棗剪開去核。

3.把雪耳及1,500毫升清水加入鍋中煲20分鐘。

4.加入紅棗及杞子煲10分鐘，最後加入冰糖調味即成。

【甜蜜之選：杏汁雪耳木瓜糖水】

材料：雪耳半塊、木瓜1個、南杏仁15克、冰糖少許、無添加杏仁粉1湯匙

做法：

1.雪耳用清水浸泡半日至軟身，把黑色底部剪掉，備用。

2.木瓜去皮，去籽，切大塊備用。

3.南杏仁洗淨備用。

4.在鍋中加入1,500毫升的水，水滾後先放入雪耳及杏仁，大火煮滾後調小火煮40分鐘。

5.加入木瓜後煮20分鐘，最後加入冰糖及杏仁粉調味即可。