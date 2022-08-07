符曉薇帶同囡囡到市集試做半日店長　其他檔主主動送上零食

歌手陳柏宇的太太符曉薇（Leanne）經營童裝網店生意快將一年，生意轉虧為「穩」，已達到收支平穩，早前首次做市集，第一次攞擋做生意，客人可以用手觸摸到布料，吸引到數十粉絲前來捧場，令她喜出望外。她帶同囡囡Abigail到市集試做半日店長，由於市集還有其他類型的攤位，有售賣朱古力、蛋糕和糖果的零食售賣，Abigail到場後獲不少檔主主動送上零食，收獲甚豐。

Leanne稱:「Abigail最開心，好似去咗遊樂場咁，有好多嘢食。（生意投資7位數有望幾時回本?)仲守緊，都受疫情影響，我哋一路都有新設計，始終我哋生產數量唔多，故成本會較高，不過依家都做到收支平衡，但賺錢唔會多，（有冇壓力？）唔會，因為做自己鍾意嘅嘢，小朋友又着到啲衫。」她說女兒是她御用模特兒，不過她爆Abigail開始懂得跟她討價還價，她笑說：「要佢試衫，開始同我拗，要求食糖當人工，好搞笑。」Leanne對做兒童生意愈做愈上癮，透露有意開兒童cafe，向飲食業發展？她說：「唔敢講，因為有朋友做開cafe生意，覺得市場上清一色是大人市場，可能可開拓一個兒童的假日熱點。」