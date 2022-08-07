Pricerite實惠推消費券激減優惠　部分產品低至兩折

【營業資訊】新一期消費券將於8月7日派發，多間商戶為搶佔先機，推出商品優惠活動吸客。Pricerite實惠今日推出「消費券至抵狂賞」推廣活動，精選傢俬和家品最低至2折發售。其中TSUiClass按摩椅由原價19,800元減至12,400元，使用消費券再額外減2,500元，即價格減至9,990元，相當於5折發售。

Pricerite實惠消費券優惠期由即日起至9月8日，當中傢俬低至5折，家品低至兩折，所有優惠產品先到先得，售完即止。

風扇冷氣減價消暑

近日天氣炎熱，多款消暑家品以優惠價發售，當中Turbo Italy 10"超強力風速直流3D循環扇由1,398元減至1,098元，再多送一把價值798元的循環扇；3/4匹窗口式冷氣機由3,290元減至1,998元。

迎接足球熱潮，Pricerite實惠多款電視以優惠價發售，當中東芝65吋4K Google量子點電視由原價11,990元減至10,900元；TOPCONPro 43吋4K超高清數碼智能電視，由原價3,099元減至1,880元。

按摩椅5折發售

另一款激減產品是按摩椅，其中TSUiClass按摩椅由19,800元減至12,400元，使用消費券購買額外再減2,500元，即最終減至9,990元5折發。OSIM迷你天王亦由9,990元減到4,680元。

DPM AMIC魔術粒子枕連保護套及白色/輕柔羽絲夏雙人被，原價1,058元起，優惠價199，激減低至兩折。

Pricerite實惠表示，於優惠期間買傢俬滿2,000元或以上，即送Pricerite實惠梳化購物券$500一張；於門市購買家品／食品／家電／寵物產品滿200元，即送4張Pricerite實惠購物券總值200元，多買多送，送完即止。