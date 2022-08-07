小清新鞋款　外遊打卡Must-have

想夏日影相打卡，每一幅都是美照，當然要從頭到腳都配襯得好！潮牌Kith今夏與不同單位合作推出印花鞋，其中與Vans高端支線品牌Vault by Vans攜手推出的聯名系列，採用鈎針編織工藝製作專屬夏日氛圍的定製圖騰，為經典鞋款注入滿滿的清爽感覺。至於跟Birkenstock合作打造的涼拖鞋，就融入品牌人氣的Medallion印花與夏日配色，IGagle的設計大大滿足潮男潮女的配襯需求。

清新印花聯名

KITH x Vault by Vans聯名系列提供成人和兒童尺碼，適合一家大細齊齊穿，打造親子造型。系列採用品牌今夏限定的3款印花，包括Medallion、Azulejo Tile及Vintage Rose打造設計。鞋款包括OG Classic Slip-On LX和OG Authentic LX兩個經典款式，前者是容易穿脫的懶人鞋款式，而後者則屬綁帶款，帆布鞋面變為鈎針織製的質感布料，鞋底則用上經典華夫格橡膠外底，配以米、白、藍3款配色，每一步都散發小清新感覺！

同場加映：度假風拖鞋

緊接與Vans by Vault的合作，KITH很快便攜手另一潮牌Birkenstock打造聯名涼拖。是次合作的鞋款Arizona，以耐用的Birko-Flor作材質，搭帶位置注入人氣的Medallion印花，搭配皮革鞋床、EVA外底、雙方標誌和搭帶上的金屬扣，帶來滿滿的優雅質感和時尚氣息。

此外，品牌也推出了兩款自家設計的印花拖鞋。其中一款印上Vintage Rose圖案，搭配白色柔軟泡沫橡膠鞋底，感覺舒適又清新悅目；而另一款則印上棕櫚樹葉圖案，搭配深藍色泡沫橡膠鞋底後，充滿濃濃異國風，讓人好想着住去度假！