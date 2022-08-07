港姐特訓︱「抗病鬥士」陳瑞菱做激光去疤　復發機會微

香港小姐候選佳麗今日（7日）出發往愉景灣進行一連七日的特訓，（14）梁超怡表示已帶備大量蚊怕水及防曬用品，（3）陳瑞菱則準備了面膜保濕。對於（6）林泳怡退賽，她們坦言感可惜：「佢係開心果，知道都覺得好突然，唔開心同唔捨得。」

另外，陳瑞菱因手術關係，胸下至肚皮位置有條長長疤痕，問到穿泳裝時會否用粉底遮掩？她說：「可以遮少少，但我唔介意，條疤已經係我身體一部份，提醒自己珍惜生命同勇敢去追夢。（有冇諗過做激光去疤？）有做，因為唔係康復太耐，想調理好身體再做，做咗去疤後有三分一疤痕已經睇唔到，而且個傷口縫得好好，相信做多幾次就會冇晒條疤痕。」她透露一年前發現肚部突然凸起，經檢查後發現是良性腫瘤，於是進行手術切除：「當時都好擔心，好感恩執番條命，令我更加珍惜家人同朋友，因為唔知人生長命短，我仲可以企度喺度真係好感恩。醫生話復發機會好低，只要保持健康同開心就冇事。」

至於梁超怡被爆左手腕有紋身，她坦然承認，並指為尊重場合而以粉底遮掩：「個紋身好有紀念價值，因為我有個從小認識嘅好朋友離世，當時我喺美國，趕唔切返港見佢最後一面，所以就紋咗個月亮同太陽嘅圖案紀念佢。」她稱不擔心因紋身而影響參賽，對於歷屆選佳麗有紋身難入三甲，她說：「名次唔重要，重要係參選過程，學多啲、擴闊眼界同認識新朋友先係最大收獲，我會努力做得更好同增值自己。」