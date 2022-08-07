鹹香月餅　甜味以外的好選擇

傳統月餅大多以甜味為主，想應節又不想吃甜，只能選擇鹹香的伍仁月餅。幸好今年坊間有品牌推出新口味，選用不同食材配搭，打造出鹹香滋味的月餅，令非甜控人士有多個選擇。

蛋黃肉鬆

近年月餅的口味傳統創意兼備，讓客人可以嘗新。Gaia Group今年推出的月夕花朝月餅，一盒有6款口味，傳統的有蓮蓉蛋黃、醇正蓮蓉及金腿伍仁月餅。品牌今次和創意大使黎諾懿合作，打造幾款創新口味。其中一款蛋黃肉鬆月餅，豬肉鬆加蛋黃以中低溫慢火烘焙，散發濃濃肉香，入口鬆化不油膩。其他還有炭燒咖啡和檸檬芝士味月餅。由現時至8月19日前訂講，可享8折優惠。同時間，品牌亦推出限時餐飲優惠，客人在旗下任何餐廳消費滿HK$500，可享75折，消費滿HK$1,000，可享7折。（8月15日開始換領）

鮮香威靈頓

傳統的威士頓牛柳啖啖肉香，上年被品牌Phoebe's Kitchen將之變成月餅，今年品牌更和灣仔香港君悅酒店餐廳Tiffin合作，推出限量版「威靈頓月餅‧牛柳」和中秋主題的「中秋Steakation」。除此之外，品牌再度發揮搶意，推出新款的「威靈頓月餅‧三文魚」，忌廉芝士的菠菜、水牛芝士和帕爾馬芝士混合，包好三文魚烤焗，入口芝香魚鮮，讓不吃牛肉的客人有另一個選擇。於網上訂購滿HK$500可免費送貨。現時買3盒有9折，6盒有85折優惠。（有現貨發售）

麻辣辛口

香辛麻辣的四川菜，無論是火鍋、小菜，都廣受香港人歡迎。中華料理品牌點盒子今年除推出傳統雙黃白蓮蓉和你流心奶黃月餅，還特別設計2款新口味，黑金色調的黑金粒粒芝麻酥皮月餅，外表鬆脆，滲出香濃芝麻味。另一款麻辣藤椒牛肉月餅，紅色餅皮配加入四川藤椒調味的牛肉餡，吃時滲出麻辣味道，令人印象深刻。於現時至8月30日前訂購，可享9折優惠。（8月27日開始換領）