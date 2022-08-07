Britney前夫爆兩子為阿媽社交網晒裸照尷尬　避見多月　

美國天后Britney Spears前夫奇雲費迪蘭（Kevin Federline）罕有接受電視訪問，爆他們的16歲兒子積頓占士（Jayden James）與15歲兒子辛布斯頓（Sean Preston）已避見母親幾個月，缺席她早前與Sam Asghari舉行的婚禮。

奇雲表示：「兩個仔都決定依家唔想見阿媽。佢哋已經冇見幾個月。佢哋決定唔去佢早前嘅婚禮。」他指兒子為母親自從脫離父親Jamie監護權後在社交網站不斷上載遮點全裸照感到尷尬：「我嘗試同佢哋解釋，可能呢個係阿媽去表達自己嘅另類方法。不過呢個解釋亦唔可以消除件事對佢哋嘅影響。真係好難接受。我都唔可以想像，作為青少年返高中遇到咁嘅事會有咩感受。」但奇雲指兩子仍然愛着母親。他又指Britney父親的監護權其實拯救了她的人生。

其後Britney於社交網站撰文回應：「聽到前夫決定公開談論我同孩子之間嘅關係，令我好唔開心。大家都知，照顧青少年對任何人都唔係容易。我好在意係，當個理由係因為我點用社交網站……其實喺我用社交網站之前一早就係咁。我對佢哋係傾盡所有。我只有一個詞去形容：傷痛。等我話你哋知，我阿媽仲同我講：『你應該將兩個仔交畀佢哋老竇。』我喺度分享呢件事，因為我可以咁做。祝大家有個美好一天！」現任老公Sam亦撰文，澄清Britney從未上載過露點裸照，最多只是展示臀部，在今時今日只是小兒科，批評奇雲言論不負責任。他更直接抽擊奇雲依賴Britney贍養費生活：「兩個仔好聰明，就嚟18歲，為自己做決定，可能最後會了解所謂最難接受嘅地方，係有一個過去15年冇乜點做工作嘅老竇，作為自己模範。」