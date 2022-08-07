薛凱琪《乘風破浪》真情剖白：讓我可以做一個勇敢的自己

女星薛凱琪（Fiona）近日亮相內地真人騷《乘風破浪》，自節目播出後掀起網民熱烈討論，表現受到肯定和讚賞。近日她在社交網發表從第一天參加比賽至節目播出的心路歷程。

她分享：「最開始我把參加乘風破浪當成送給自己的一份禮物，讓我可以做一個勇敢的自己。站在成團的舞台上，看着身邊一路走來相伴的姐姐們，還有台下一直支持我的大家，我想拆開這份禮物，送給大家，送給這100多天努力過的所有人，因為原來勇敢的不僅僅是我一個人而已。謝謝不在身邊但一直愛我的爸爸媽媽，謝謝幫助我的節目團隊和所有工作人員，謝謝相遇的每一個姐姐，謝謝陪著我成長的粉絲們。很開心選擇了開始，這旅途給我的結論是要學習多給自己機會，不要否定生活，不要否定緣分，不要否定因為年齡而變化的體力和狀態。連續運動120天每天8-10個小時，原來真的可以越跳越精神，哪怕你已過30。我們組經歷的所有事、所有輸贏，都是最好的禮物！人生本身就是有高低，現在把一切濃縮到4個月，聚集了那麼多堅強和特別的女性去互相扶持、互相學習，讓我們不孤單地去面對難關，是一個最好的安排。我記性不好，所以每次出場前我都跟自己說要記得這個畫面啊凱琪，所以常常會把經歷的一切用手機拍攝紀錄下來。希望我能記住每一刻跟你們渡過的溫度和心跳。」