巴西柔術於近20多年間愈來愈流行，於不少電影中都可見到巴西柔術的蹤影，甚至以它為題材，不知大家對它的認識又有幾多呢？今次我們就邀請到巴西柔術最高級別黑帶、D'JAGO巴西柔術學校創辦人Marcus Kiko Cacella為大家介紹一下。

巴西柔術源自日本柔術及柔道，由柔道創始人嘉納治五郎的弟子前田光世於19世紀初傳至巴西，再由格雷西家族（Gracie Family）發揚光大，並成為一種重視「寢技」的新型格鬥。格雷西家族中的Royce Gracie在早期的終極格鬥冠軍賽UFC中拿下多達11場勝利，擊敗多種武術背景的對手，讓巴柔在北美等主流地區一砲而紅。Kiko就是師承格雷西家族的Carlson Gracie，將世界第一格鬥家族的技巧帶來香港，特別着重壓制技術。

很多人都將巴柔與柔道混淆 ，柔道講求快速擊倒對方，因此着重「摔技」、「投摔」等快速有力的致勝技術。而巴柔則強調地面上的「寢技」，因此站立的時間較少，並以各種「降服技」包括斷頭台、十字固、三角鎖、裸絞等來獲勝。就算身形嬌小，只要技巧運用得宜，都可以擊倒高大的對手。「巴西柔術適合任何人，小朋友由兩歲起就可以學，男女都適合。它的好處是講求協調，而且可以建立自信。」Kiko表示。練習巴柔對女士們更有瘦身的作用，能夠鍛煉體能。「單單道服已有2kg，上堂時又會做很多熱身例如仰臥起坐、訓練核心肌群、腳部及背部肌肉、5至10分鐘帶氧運動等，全身都郁動到。巴柔不只令身體上健康，也照顧到精神健康。」可能很多人都會擔心，巴柔的動作激烈，如何避免受傷？「身體各部分要連成一體，例如只用手而身體不出力，就會消耗太多體力。如果到了極限，就要拍(tap)對方代表放棄，雙方動作必須停止以防止受傷，我們嘗試達到極限但不會超過極限。」Kiko解釋道。

巴柔一般分為道服(Gi)和無道服(No Gi)。若以防身為目的，無道服會比較實際。至於腰帶方面，巴柔從初階開始依序為白、藍、紫、棕、黑，Kiko表示每一個道館升帶的標準略有不同，但重點不外乎是技術理解、比賽成績及訓練的時間累積。升帶並不容易， 一般情況由白帶去到黑帶需要超過十年。D'JAGO巴西柔術學校有多個適合不同年齡及程度的課程，包括3至7歲兒童班、8至16歲兒童班、成人初班及進階班，無論你是哪種級數都可以參加。

D'JAGO BJJ Academy