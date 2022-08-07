張敬軒想知MIRROR紅館騷事故成因：可能係機件嘅意外？

歌手張敬軒今日（7日）出席港鐵活動時，憶起由廣州初來港發展的日子，他說每星期乘火車過關機會較多，不過目前偶然會乘搭港鐵：「有時路面塞車都會跳車，其他交通工具我都會搭嘅。發哥（周潤發）都係好榜樣，佢都成日搭公共交通工具。（搭車時有冇人要求影相？）都會有嘅，其實對自己來講都係一個認可，當然喺街以唔阻礙人做生意同秩序為大前提啦。」

有跟花姐聯繫

男團MIRROR演唱會發生嚴重事故後，軒仔義不容辭給予幫忙，如提供心理專業團隊，他直認有跟部分成員聯繫：「個別成員啦，唔好講邊個。（有冇慰問姜濤？）咁又冇，不過我都同花姐（經理人黃慧君）有聯繫嘅，相信花姐都會睇住佢哋，當然以佢哋目前嘅狀態一定唔係好㗎啦，但係成件事發生之後，作為表演者發生呢啲意外都係好大嘅打擊，每日都要整理心情。（會唔會特別擔心發生事故時在台上表演中的Anson Lo同Edan？ ）大家應該畀多啲關懷佢哋，佢哋喺心理的情緒都要Take Care，本身喺呢件事上面亦都睇得比較嚴重，因為佢哋嘅創傷需要時間去治愈。」他以離世的家中愛犬為例，陪狗仔到獸醫院，留院28日期間見到不斷有小動物過身，覺得好大精神壓力，覺得創傷後遺相當嚴重，2至3年時間，一瞌埋眼就會記起經歷的畫面。問到12子是否有創傷後遺症？他沒有正面回答：「我唔知有冇醫生治療，但知有專業嘅輔導人士去Take Care佢哋。」

希望傷者早日康復

他對於MIRROR成員已出道3年，對他們的心理以及面對困難的意志力有信心，當然覺得他們仍需要時間去復原。提到軒仔主動為他們安排心理輔導，傳花80萬包酒店房給12子及舞者靜養，問他是否低調做好人？他表示：「唔係做好人，其實寧願唔使幫呢啲忙，好多Dancer其實都有合作過，阿Mo（李啟言）都有廣告上合作，好心痛，今次係業內的事，任何人有困難我都會咁做，對傷者而言，康復就係下個階段嘅新挑戰，希望Dancer、MIRROR、歌迷同觀眾都畀多啲支持佢，其實自己都經歷過呢啲事就知道（康復）係好漫長，要等佢知道條路並不孤單。」問到軒仔可有關心MIRROR何時復工？他說不知，但認為現階段暫時都不打擾他們。

睇緊舞台安全

經過今次嚴重事故，軒仔會否對日後的舞台設計及安全要求更高？他說：「我自己都有做Production，其實安全和技術一直都睇得好緊。」目前正在開演唱會的Tyson Yoshi表示會向軒仔學習，認他做「大佬」，軒仔謙稱：「其實呢20年我都係賺番嚟嘅，冇嘢係應份得到嘅，個天比到我嘅知識同埋經驗，正所謂授人以漁，我以前都受咗好多前輩嘅恩惠，都係良性循環啫！」軒仔亦讚賞Tyson Yoshi好勤力及聰明。

提到即將舉行演唱會的林家謙，業內都相當關心他的演唱會可更加審慎？軒仔說：「其實我都好想知今次紅館嘅意外係咩事，喺香港嘅製作團隊來來去去都係呢班人，可能係機件嘅意外？其實都唔代表大家夾得耐就冇安全問題，香港團隊喺做事嘅態度絕對比起國際更審慎。」