《聲夢2》PK賽︱女團XiX跳唱韓文歌　希望試唔同風格

「聲夢2」學員出席《聲夢傳奇2》「紅+藍演鬥會」，兩隊派出代表進行PK賽，吸引逾百粉絲圍觀，場面熱鬧。

女團XiX大唱韓文歌，又唱又跳，展現青春活力，眾女演出後受訪，表示已逐漸熟悉舞台，未有以往般驚青，加上有粉絲及家人到場支持，令她們信心大增。提到無綫總經理曾志偉表示睇好她們，XiX即表現興奮：「真係㗎？多謝！希望佢會滿意我哋表現。（之後嘅比賽更有信心？）嚟緊嘅演出大家會睇得好開心，因為有啲學員平時冇跳舞嘅，今次會跳，至於跳開舞嘅亦會跳得再勁啲！」

談到XiX是否走韓團路線？她們說：「其實冇話走咩路線，總之係青春，希望可以做到唔同類型嘅嘢，不停試唔同風格。」對於有學員因失聲影響演出水準，XiX不諱言有注意健康，表演前兩日盡量少說話，以及戒食朱古力及熱氣食物，盡量早點休息：「比賽前大家會唔講嘢，要養聲，但比賽完之後就會好嘈。」

趙紫諾聲帶好番

年僅13歲的趙紫諾（Sabrina）因唱功不俗，於《聲夢傳奇2》內受關注，惟早前聲受帶發炎影響表現，幸今日演出終回復水準，她受訪時表示近日有食中藥調理，聲帶已慢慢復原，更說：「我搵到方法令自己聲帶可以正常狀態。（唔講嘢？）都會講，但食嘢要小心，唔可以食炸雞、雪糕同薯條，好唔開心，因為我好鍾意食，依家戒咗1個月。」

被外間睇好的她，問到是否信心大增？她坦言信心有小小：「太大會有壓力，驚表現唔好。（覺得今日表現點？）今日好開心，我同自己講要Enjoy表演，唔好諗太多，同埋有同學同媽咪嚟支持。」

金永衡輸個樣同智商

被淘汰的學員金永衡（Christopher）也有現身，他坦言當日宣布賽果前，已有心理準備被淘汰，不過令他最失落的，便是未能跟一眾學員一起練歌及作戰到底。問到他輸在哪裏？他說：「個樣同埋智商，其實因為其他人都突破到自己，但我突破得最少。（你被淘汰令到JW爆喊！）其實我未睇呢集，唔敢睇，當時亦唔知講咩好，如果我都喊埋就太誇張。」