謝安琪化身「謝升Key」　方皓玟呻要記太多歌詞

由謝安琪（Kay）與方皓玟（Charmaine）兩大歌姬，下星期將在亞博合體開騷，近日她們密鑼緊鼓籌備演出，Charmaine不諱言被Kay的歌曲考起：「佢啲歌好難唱，而且每一段歌詞都唔同，所以有好多歌詞要記。到時會唔會有提詞機㗎？我唔知自己挑唔挑戰到！」為了完美演繹對方作品，Kay也特地化身「謝升Key」：「因為我哋嘅音域好唔同，唱佢嘅歌我要升3度半先唱到！」

今次音樂會的歌單編排，Charmaine笑言導演是「魔鬼」：「佢話我哋有好多歌可以揀，但係最後又唔畀我哋唱。」為求唱好唱滿，Kay更說：「我哋可以照唱，到時唔走、繼續唱！」雖然歌單尚未曝光，Charmaine表示最想選擇《異流》：「呢首係我加入獨立公司後嘅第一首歌、亦都係我第一首獲得普遍認同嘅作品，每一次聽到呢首歌我都會喊！我有諗過如果由Kay去演繹我嘅『里程碑』會點呢？相信會有好大感受。」

Kay則希望對方透過《年度之歌》，訴說歌者心聲：「好幾位歌手講過，會喺自己嘅騷選唱呢首歌，因為歌詞好體貼到佢哋嘅內心。好老實講，我得到呢首歌嘅時候，入行資歷尚淺，錄音當下仍未領略到歌曲裏嘅景致、人生嘅高低起跌；但係到咗依家，每一次唱都會好觸動，所以我都好想聽到小明唱，可能我都會喊。」今次音樂會曾掀起搶飛熱潮，為滿足聽眾需求，大會宣布第2場推出網上直播，門票明早開售。