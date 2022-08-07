聲夢2︱JW同林二汶鬧交激動爆喊：我會殺你！

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》已轉入直路，一眾學員繼續進行藍、紅隊淘汰賽，藍隊之前多番領先，比數一度拋離紅隊，惟最新1集紅隊出戰的3學員均發揮了超水準，包括由XiX成員Kiele及Caitlin組成的二重唱組合，突然發力獲得21分超高分的Sean，以及守好尾門鍊贏「聲夢魔王」Janees的Zayden，令紅隊成功後來居上兼出現如此戲劇性賽果。

落敗的藍隊最終需淘汰1名學員，3位導師為了保住組員出盡力，於第一輪「淘汰人選」中，侯雋熙（Duncan）、金永衡（金仔）、蕭呈謙（Nicole）3人入圍，JW（王灝兒）與林二汶更為Nicole應否「有得留低」而爭拗，JW說：「Nicole爭啲技巧，佢需要改善嘅嘢唔係短期內可以改到。」不過二汶卻力保心頭好：「長線真係見到呢個小朋友有潛質有Dramatic改變，如果佢真係有星途，何必呢個時候嘥咗佢。」陳奐仁亦讚Nicole有其獨有優勢：「佢係有種特質可以咩都唔使做，都一樣得人鍾意。」

經過多番拉鋸，二汶決定捨棄本輪表現略為失色、兼欠缺超越自己的金仔，最終JW亦放棄淘汰決定權，並一度情緒激動，對二汶說：「我會殺了你！」藍隊總監陳奐仁最終宣布金仔成為本輪被淘汰學員，不捨金仔的JW聞言即淚流不停，需要別人上前安慰。