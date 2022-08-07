台灣天后蔡依林冇表明立場　突然脫粉30萬

美國眾議院議長佩洛西日前訪台後引起不少內地網民對台灣藝人的關注，不少藝人即轉發「#世界上只有一個中國」的圖片，當中包括楊丞琳、歐陽娜娜、王心凌等，雖然這會讓他們受到一定的影響，但他們還是選擇堅持到底。不過也有一些藝人則是沒有任何動靜，令他們集體「出事」。

繼之前台灣女星田馥甄（Hebe）Post了一張吃意大利粉的照片於社交平台，躺着中槍後，被內地網民喊話要「封殺」她外，不少網民繼續於她的評論區進行指摘，有指她的歌曲《離島》中就似乎意有所指包涵着一些意思，於是被發起了抵制。之後Hebe這首歌就被下架，不但如此，沒過多久她的其他歌曲在某音樂平台也被下架了，目前顯示「暫無內容」的狀態。

除了她外，還有台灣天后蔡依林，之前有內地平台發文為她的《玫瑰少年》打CALL，本來粉絲還很開心，但該貼文不久就被刪除了，之後蔡依林就開始出現「脫粉」情況，由之前粉絲人數的4,300萬，現只有只有4,273萬，失去粉絲近30萬之多。

相反，之前表明立場的台灣「甜心教主」王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》奪冠後，人氣跟着水漲船高，她除了大動作更換社交平台頭像外，更預告將會現身2個內地綜藝節目《你好星期六》及《聽說很好吃》，而於內地繼續工作多多，而她的社交平台粉絲人數更飆升至773萬。