獎門人︱胡諾言出動胡蓓蔚箝制單立文

無綫總經理曾志偉帶領「元祖獎老」阮兆祥以及「新獎老」麥美恩、吳嘉儀等擔任主持《開心無敵獎門人》，今晚（7日）播出第2集，今集氣氛繼續熾熱，焦點落在單立文（豹哥）與胡蓓蔚（豹嫂）身上，兩隊出場Chit Chat時已有火藥味，胡諾言揚言出動豹嫂箝制豹哥，豹哥聞言即扮晒嘢反駁：「真係箝到我咩？」豈料豹嫂輕輕一句「算啦你」便成功反箝制豹哥，相當爆笑。

去到遊戲環節，身為氣氛擔當的單立文全程表現Hyper，在胡蓓蔚玩「開心無敵搵啖食」時，他搞笑地出錢「收買」獎門人並頑皮地搞笑問：「有冇石頭呀？」胡蓓蔚見狀即時將錢沒收！之後到「辣辣壽食邊個食」環節，兩隊鬥到難分難解，全線短褲上陣的滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿更肉緊得拍至雙腿通紅。一輪激戰過後，《愛．回家之開心速遞隊》驚險勝出，單立文即時露出得戚輕佻樣。

是集重現的經典遊戲除了「開心無敵搵啖食」、「辣辣壽司邊個食」系列及「開心無敵彈

遮遮」外，還有「開心無敵估歌仔」及「開心無敵茶餐廳」，繼續強攻觀眾集體回憶。「開心無敵估歌仔」請來翻版米高積遜及瑪麗蓮夢露獻唱經典廣東歌，兩位的「精湛」歌藝及「精準」發音聽到一眾嘉賓𢱑晒頭。至於「開心無敵茶餐廳」同樣精彩，獎門人一輪嘴極速落單後，聽到暈頭轉向的袁偉豪竟爆出驚人飲品「凍檸茶走奶」，相當爆笑！