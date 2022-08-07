Concept Aceman　揭MINI新設計風

全新Concept Aceman的發表，一次過為車迷帶來兩大重要訊息，一是MINI家族將會有新成員加入，二是該品牌的全新設計風格。（互聯網）

全新Concept Aceman的發表，一次過為車迷帶來兩大重要訊息，一是MINI家族將會有新成員加入，二是該品牌的全新設計風格。

Concept Aceman是一款接近量產的MINI首款純電Crossover車型，擁有長4.05米、闊1.99米、高1.59米的車身體積，正好填補MINI Cooper揭背車和MINI Countryman SUV之間的空缺。外觀設計極簡約，不僅完全摒棄了早期車型中常見的鍍鉻裝飾，車身以至玻璃表面之間的連接位變得更趨平整。車頭起用配備以淺綠色 LED綑邊、上部Matrix LED矩陣燈板的密封大面罩，兩側配上集成白色LED及Matrix LED的頭燈組，車頂還有Union Jack米字圖案設計的行李架。零皮革的車廂，全車座椅、中控台、軚環及門板均採用由不同色彩的再生紡織物料鋪陳，新設計多功能軚環，配圓形OLED中央屏幕系統，潮氣時尚。