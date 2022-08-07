宮本彩希　激索E奶Coser

喺香港，唔少男仔一方面嫌女仔太過鍾意扮嘢，轉個頭又會去動漫展支持一班Coser，心態上好似幾矛盾吓！但其實有啲Coser真係好有魅力，甚至可以喺寫真界發熱發亮，好似今日為大家介紹嘅宮本彩希，就係一位人見人愛嘅扮嘢能手！

身材弗爆

喺日本寫真界可以搵到唔少性感Coser，好似Enako、桃月梨子、伊織萌、青山光都係最佳人辦，唔止個樣生得嫩口又可愛，身材仲好鬼正！至於近期人氣急升嘅宮本彩希，算得上係佢哋嘅前輩，雖然今年已經33歲，但吸引力絕對唔輸蝕，尤其係身材方面，可以話係弗到痹，上圍有對脹卜卜又富彈性嘅E奶，肌膚更加係嫩白誘人。話時話，彩希初出道時，外界唔多睇好，事關個樣有啲普通，幸好佢好識得打扮，令美艷度得到大大提升，氣質幾乎可以用「傾國傾城」嚟形容！

人氣急升

關於彩希嘅出道經歷，可以由大學時期講起，當年佢係一位業餘模特兒，除咗拍攝水着寫真，仲參加過選美活動「Young Magazine Black BUTA GIRL 2014」，最終奪得第10名。之後彩希開始踩入Cosplay界，由於佢會用心自製各種動漫打扮服飾，又擅長化妝，所以扮乜似乜，吸納到唔少粉絲，佢仲搞咗個Cosplayer組織「L’érable」，銳意帶領一班Coser向外國發展。最近，彩希喺互聯網上載咗一張相，當中佢模仿人氣動畫《間諜家家酒》嘅可愛妹豬安莉亞，因扮相太神似，一夜之間紅爆網絡，所以話薑真係愈老愈辣！