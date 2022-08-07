MIRROR紅館意外︱傳Anson Lo、Edan本周到警署提供資料

MIRROR紅館墮屏意外至今，相關人士相繼到警署錄取口供助查。有指警方已接觸大部分當晚有份參與的舞蹈員，並為三分一的相關人士落口供，而所有參與演唱會製作的公司負責人，亦已經聯絡上，會繼續了解事件始末。據知警方預計會在本周邀請當晚事發時正在台上表演的兩名MIRROR成員Anson Lo和Edan提供資料，時間有待確定，但未必需要所有MIRROR成員提供協助。

阿Dee@ERROR唔宣傳32歲生日展覽

男團ERROR成員何啟華（阿Dee）將於8月10日過32歲生日，不過其粉絲有見上月底的MIRROR紅館騷發生嚴重意外，有2名舞蹈員阿Mo（李啟言）和張梓峯（阿峯）被舞台上的巨型屏幕墮下擊中受傷，現時2位傷者仍在康復中，因此阿Dee的粉絲這次未有大肆宣傳為他舉行的慶生活動。其實阿Dee粉絲今年一如往年買下巴士燈牌廣告，又於觀塘舉辦為期5天的生日應援展覽。阿Dee除了親身到生日展打卡，參觀兼簽名留念，又坐定定親手入扭蛋送給粉絲。

由於上月底的紅館騷意外，他在社交網指今年不會大肆宣傳他的個人生日展，但亦有多謝粉絲一直以來出錢又出力幫他慶祝生日，他寫上：「無求甚麼，只希望呢個地方打卡影相簽名留念，能為你們帶來數分鐘快樂，忘一忘憂。至於今年生日願望，當然希望所有受傷的單位，不論心身都可以早日康復，度過黑暗，雨過天青。」