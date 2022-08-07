情人眼裏乜都Sweet

甜係好多人都鍾意嘅味道，尤其係女人，見到甜品會流口水，見到靚仔更加會嗒晒糖！同樣地，男人都鍾意甜，無論甜故抑或甜姐兒，都會令佢哋產生甜味幻想，難怪喺情色世界入面，頻頻見到個「Sweet」字啦！

Sweet Meat 姣妹前菜

鹹肉、辣肉食得多，甜肉（Sweet Meat）你又食過未？其實所謂「Sweet Meat」係情色俚語，唔係一種食物，但好多姣妹喺曳曳時會忍唔住擺入口度吸啜，當係前菜咁食，你意唔意會到係乜嘢呢？無錯，就係男士嘅兵器！另外，「Sweet Meat」又可解作有機會發展成炮友關係嘅男女，同「Sweetheart」嘅意思近似。

講起情色俚語，如果照字面解，好易令人產生誤會，「Sweet Potato Pie」就係另一個好例子。你以為係甜薯撻嗎？錯晒！其實係指別具魅力嘅女性，亦暗指女性嘅私處，係咪估佢唔到呢！

Sweet Sin 命中G點

男女交歡最緊要雙方都開心，所以唔少男士都好希望搵到性伴嘅G點，而「Sweet Sin」就係一招可以有效命中女士G點嘅體位。先旨聲明，呢招有啲難度，男方先喺地上或床上做出盤腿姿勢，兩手向後撐，女方坐喺男方兩腿之間，雙腿則分別掛喺男士雙肩，兩手向後撐作為平衡，呢個時候就可以進行活塞動作。據性學家指出，「Sweet Sin」能令男士兵器有效命中G點，又方便男女進行互動，係一個相當好玩嘅性愛體位。

《Sweetness And Light》 甜蜜偷歡

偷情係四仔片嘅常見題材，要拍出新意確係好難，而呢套由Girlfriends Films喺2014年推出嘅《Sweetness And Light》，算係幾有創意。影片由四仔名導B. Skow自編自導，講述人妻Brooklyn Chase同丈夫愛得癡纏，但就為性生活平淡而煩惱，呢個時候佢突然獲得超能力，可以附喺其他女性嘅身體，同唔同嘅人夫曳曳，成功解決慾求不滿嘅問題。由於劇情出色，同埋一眾脫星傾力演出，令作品喺2015年嘅AVN同XBIZ頒獎禮上，獲得最佳四仔劇本、最佳四仔等提名。

同場加映：ULTRA SWEET 佐藤乃乃果

AV特攝片可以話係日本AV界嘅名物之一，而由巨乳女優佐藤乃乃果飾演嘅悲情女戰士「ULTRA SWEET」，就令唔少人留下深刻印象。呢個角色嚟自AVS collector' s喺2022年推出嘅《ULTRA SWEET 赤貝 美少女戰士》，內容講述女主角行行吓街接到電話，得知閨蜜被奸黨捉咗，於是佢變身「ULTRA SWEET」，趕去奸黨總部救人，點知佢誤服春藥，令自己淪為對方嘅玩物。雖然劇情有啲老土，但作品嘅重點在於佐藤乃乃果夠晒索，嗰對33E巨乳更加係勁誘人。