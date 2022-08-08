【是日通勝】

農曆七月十一

壬寅年 戊申月 癸巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：開市、嫁娶、移徙

忌：出行、詞訟、取魚

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、29、39、49

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：包容不等於縱容，要讓另一半清楚你的底線。

金牛座：遇到應付不了的事別硬撐，是時候找人幫忙。

雙子座：受惠於天時地利人和，事業發展更上一層樓。

巨蟹座：愛情運最強，有心儀對象者勿錯過表白良機。

獅子座：身心狀態一般，若感到不適，必須盡快求診。

處女座：揀拍拖對象要看人品，只重外表將後悔莫及。

天秤座：人緣佳不是必然，要找機會回饋對你好的人。

天蠍座：財運非常好，若經濟上有能力，應多做善事。

人馬座：運勢好到不得了，穿橙色衫可讓你更加醒神。

山羊座：事業運不錯，財運則稍遜，要知足，勿貪心。

水瓶座：運氣排名包尾，遇到不如意的事要保持冷靜。

雙魚座：適應力超強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）豬 黑氣勁

鼠：時來運到，事業發展可逐漸走出低潮期。

牛：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

虎：運勢欠佳，工作進展不順，壓力大增。

兔：人際關係好，利商談公事，成功機率高。

龍：有伴侶者易為家事起爭執，要學懂包容。

蛇：相約伴侶一起親近大自然，幸福感滿瀉。

馬：心態積極，從事銷售業務易獲客户信賴。

羊：事業獲貴人關照，但仍需努力表現自己。

猴：好運降臨，事事順利，追尋夢想是時候。

雞：事業發展找到新方向，朝着目標努力吧！

狗：財運一般，出門要管好財物，提防丟失。

豬：是日沖煞，運勢陷入低谷，頭頭碰着黑。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人生如此自可樂，豈必局束為人鞿

登山遊寺，放情山水，這樣的人生自然可以獲得快樂，又何必受人牽制，像被套上韁繩一樣呢？

有人問，相信玄學嗎？為甚麼有些人會利用他的偽善，一張厲害的嘴巴，包裝宣傳做勢，賺盡無數追隨者的奉獻，前仆後繼，家財億萬，看不到有追隨者因他而大發特發，只有無聲黯然自我消失，說有因果在哪裏？

在玄學中有所謂「一命二運三風水四積陰德五讀書」，若要作出分析，這可能是他前世所做的因，今世的所得。俗語有云：若知前世因，今生受者是：若知來世果，今生作者是。雖然今生做了那麼多不對的事情，只因享用前世的紅利，若沒有自我延續前世種的好因，當用盡今世红利，但又同時間製造來世果，不知是否等到來世才報，還是好快便報應不爽。

據《詩經》記載，人應該時常想到自己所作所為，是否符合天道，很多禍報不用來，自然就會有，因此求禍求福全在自己。雖然說是上天注定，但是可以改變！不要錯失收手機會吧！

坊間有些人做事情為達到滿足一己私慾，求名求利，不斷以不同方法製造存在感，包裝成偶像，目的是吸引追隨者，賺取世間財。雖然得到大量金錢，但違背天道，非常危險！