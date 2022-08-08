東方日報C1：偽造大卡士氹落疊　周潤發古天樂遭借名騙財

近日內地網上出現兩部「大片」集資，一部被指是周潤發及古天樂主演的《謎罪》，另一部則是王晶早年執導電影的續集，但兩個電影計劃同屬虛假，明顯是有不法之徒欲借藝人之名集資騙財！對此，王晶直斥騙子行為可恥，張智霖則呼籲大家加強警惕。

近年因疫情關係令電影行業舉步維艱，不少導演想開戲，卻往往因籌集不夠資金而擱置計劃，名導許鞍華早前受訪時就談到為電影《七人樂隊》拍攝其中一個單元《校長》，其實該單元的劇本原是一齣電影，可惜因未能籌集足夠資金，一直只能「擺埋一邊」，至《七》片籌拍，她獲邀拍攝其中一個單元，才將這個劇本濃縮成短片，心血終得以面世。

連金像大導開戲都困難重重，可想而知，影圈的情況何其險峻。近年有不法之徒令情況雪上加霜，推出不少「假電影」集資，亦有人將爛尾電影改裝成根本不會上映的「新作」騙財，令真正想拍電影的人找資金難上加難！

附劇本內容集資

近日網上就傳出有兩部「大片」在內地籌集資金，一部被指是由影壇巨星周潤發擔綱，聯同古天樂、吳鎮宇、張智霖及內地女星李沁主演的電影《謎罪》，導演是莊文強、麥兆輝，聲稱他們是繼經典電影《無間道》後再合作拍攝懸疑警匪片，更附上劇本內容及角色分配。另一部電影則是《超級學校霸王2》，該片被指是1993年作品、由王晶執導，郭富城、張學友、張衞健及邱淑貞等主演的《超級學校霸王》續集，同樣有詳盡劇本內容及角色分配，更指張衞健及邱淑貞未有接拍新作，故由內地藝人王一博及李沁頂上。兩部電影計劃講到似層層，但最後才是「戲肉」，發文者表示：「片方為積極響應國家政策，電影促進法的實施，允許個人或者企業參與，目前已經有很多來自五湖四海的大眾出品人參與其中。」明顯想向個人及小型企業集資。

張智霖籲慎防騙局

記者就兩部「大片」向有關演員及導演求證，被指有份演《謎罪》的吳鎮宇，其經理人公司指未有人接洽過他們，至於張智霖及導演麥兆輝亦表示對此拍攝計劃聞所未聞，並提醒大家小心，慎防墮入騙局！至於《超級學校霸王》導演王晶否認開拍續集，直斥發文者是騙子，行為可恥，並着大家不要上當。

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