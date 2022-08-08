KAKUDAI百年老牌花灑專家解決你所有沖涼的煩惱
2022年08月08日 09:00
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極細0.3mm微孔花灑頭(356-900-W) (客戶提供)
【特約報道】日本 KAKUDAI 歷史悠久，製造花灑已有143年。百多年來設計了不同功能和款式的花灑用品，以解決大眾洗澡時的煩惱，因此深受大眾的喜愛。人們經常會遇到水力不足的問題，咁就可以試下KAKUDAI極細0.3mm微孔花灑頭(356-900-W)。這款主打Soft and Strong，能做到出水強而有力，同時柔和舒適不刺痛，巧妙在於運用了日本創先特製261個0.3mm噴射微孔，令水線能均衡強力地發射，並保持軟綿綿的水感，即使在低水壓的環境下依然享受充滿水感的淋浴體驗。詳情：https://youtu.be/VptRLLsBLyQ
如果沖涼水溫常有忽冷忽熱的問題，便可試下舒適兩速按摩花灑 (356-507)。花灑的特大射水，能做出極致豐富柔和水感，因此特別適合氣體熱水爐，能針對性解決水溫忽冷忽熱的問題。有兩速模式，側面按鈕輕鬆轉換，按摩模式消除疲勞酸痛。詳情：https://youtu.be/HecVy4VRaqM
如果你又想有節水功能，可揀節水兩速按摩花灑(356-505)。不但節水可高達30%，而且射水強力，亦有淋浴和脈衝式按摩兩種模式，經濟環保之選。
查詢電話：6708 8700