黃妍per se開騷安全行先：兩條梯都好實淨

歌手黃妍（Cath）與情侶組合per se昨晚假麥花臣球場舉行音樂會，全場爆滿，樂迷反應熱烈，連續兩次encore才肯離場。Stephen@per se完場前表示有「內幕消息」要爆，全場即大叫「結婚」，他搞笑回應：「連日子都訂咗，嚟緊12月初喺九展開騷！」Stephen於音樂會上自稱「平地歌手」，畏高的他連站在舞台樓梯亦膽怯兼腳震，而女友兼拍檔Sandy則喜歡玩過山車，黃妍即問他：「佢玩嘅時候咁你點？」Stephen答：「企喺地面等佢囉！」全煬爆笑。

台上黃妍與per se不忘互笠高帽。黃妍指與per se擦出的火花非常美麗，與二人合作很溫暖，Sandy即接口：「黃妍好似粒開心豆，即使之前佢喉嚨有事，都仲跳跳紥。」3人又與台下粉絲大合照留念。

完騷後他們齊齊受訪，談到今次舞台設計比較矮，是否因MIRROR意外而考慮？黃妍即否認：「其實兩、三個月前我哋已經有咁樣嘅設計，我哋嗰兩條梯都係實淨嘅，行落去好踏實。」Sandy則透露一切以安全行先，事前亦已成功申請政府牌照。對於被催婚，Stephen坦言先事業為重，終身大事容後再談。