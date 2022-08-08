擺脫Blue Monday　與卡通萌寵甜蜜約會

要減輕Blue Monday的一點點困擾，有甚麼比計劃定放工去邊度逛一逛更令人興奮！對於Kidult來說，不同的動物卡通角色正是精神食糧之所在，放工後去見一見佢哋、打個卡，來一次甜蜜約會，身心舒暢呀！

【本地深度宮崎之旅】

有濃濃鄉愁？不如一探港版宮崎縣啦！為慶祝宮崎縣的吉祥物：宮崎犬誕生十周年，即日至9月4日，西寶城、昇悅商場及昇御商場聯乘宮崎縣香港事務全港首個宮崎犬主題裝置「無敵宮崎祭」，不但於西寶城設有2米巨型別注版宮崎犬太鼓、3.5米高神秘藍色鳥居、青島神社、毛埃石像等著名地標，三大宮崎犬（Mu-chan、Hi-kun、 Ka-kun）更會首次現身。

此外，活動還有假日日式祭典小遊戲、周末特色市集、宮崎犬見面會等。三大商場亦同步有「宮崎無敵巡『禮』」，即日電子消費滿指定金額即享消費回贈，共送出總值近港幣$300,000的商戶現金券，讓大家盡享食、買、玩。

【英倫「森」度遊】

想感受外國氛圍？跟住首次破天荒跳出叢林、登陸香港仔中心的森林家族啦！即日至8月31日，英倫「森」度遊將商場搖身一變成英倫小鎮，鎮上設有多個瀰漫着英式優雅浪漫氛圍的旅遊景點，包括充滿英倫格調的小鎮大街、紅色電話亭、大笨鐘、英式花店、英倫摩天輪、電車皇室咖啡廳及皇室商店，並由換上華麗禮服的森林家族成員擔當嚮導，又可愛又浪漫。

旅遊打卡之餘，逢星期六及日還可以憑指定消費免費參加《透「森」涼果凍蠟工作坊》，學員可以選擇「森」愛的森林家族小動物及造型可愛的果凍裝飾，製作森林家族果凍蠟，完成作品後更可以即場帶走。此外，香港仔中心亦因應第二階段消費券的發放推出《盛夏消費賞》現金券回贈活動，逢星期六、日及公眾假期，凡於場內任何商舖以電子貨幣消費滿指定金額，即可於消費當日換領指定餐飲現金券，獎賞包括消費滿HK$300可獲贈HK$50餐飲現金券及消費滿HK$600即可獲贈HK$100餐飲現金券，活動至9月12日，換完即止。