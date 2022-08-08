【前度vs前前度】林允代言廣告傳被趙麗穎搶走

「星女郎」林允和劉亦菲主演的內地劇《夢華錄》大收旺場，播放量逾45億，飾演江南第一琵琶手「宋引章」的林允人氣再上升，更無間斷狂晒靚相維持人氣，而她網晒以低胸裝上陣的照片更受網民熱議。相中的她雖盡晒香肩，但未有刻意谷胸，「小波地」一樣令網民受落，更笑言她未有誇張的「裝胸作勢」，反而性感得來又自然，也有網民笑說可能已谷胸，但因「先天不足」致未有澎湃效果。

《夢》劇雖已播畢，但仍廣受網民熱討，林允的角色被批評只愛渣男外，就連演技一樣被批，近日有網民指翻看後，發現她彈琵琶時完全「甩beat」：「旋律和動作完全對不上不說，十個手指有氣無力，無形也無神，林允好歹是個演員，演戲不能稍微下下工夫麼？」不過也有網民力撐，指是後期製作配樂問題，又說她非專業琵琶手。

雖然演技被批評，但無損林允的人氣，代言廣告接不停，不過近日有網友爆料，指她本來為某國際時尚品牌擔任代言，但被趙麗穎搶走：「這個本來是林允的代言，但趙麗穎搭上時尚圈的人脈後，成功拿了品牌方，她這段時間雜誌上得很頻。」不過有網民質疑可能是林允跟品牌已完約，又或者稍後會有代言廣告推出外，又指林允比趙麗穎更有時尚感，冇理由會被搶走。然而因馮紹峰曾跟林允拍拖，分手後戀上趙麗穎，繼而結婚生子，但最後離婚收場，故兩位馮紹峰「前度」傳出代言之爭，網友認為是炒作居多。