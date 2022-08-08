BLACK PINK色潮鞋　BLINKS應援偶像必入

日前，BLACK PINK發布了新專輯的回歸預告，短短一日就已經有超過7百萬觀看次數。她們即將於9月發表新專輯《BORN PINK》，而10月更會展開世界巡迴演唱會，各地BLINKS（BLACK PINK粉絲稱號）相當期待！自從發布第一張團體專輯《The Album》後，成員們比較專注個人舞台表演，是次集體回歸大家特別興奮。與此同時，近來不同品牌都推出以粉色為主調的波鞋，粉絲們除了耐心等待專輯面世，還可以穿上應援顏色的波鞋高調撐偶像！

黑粉潮鞋搶Fo登場

潮牌STÜSSY與Nike聯乘推出了3款Air Max 2013運動鞋，除了適合BLINKS的「Pink」配色 ，還有「Black」 以及「Fossil」，同樣百搭易襯。以經典Air Max 2013的鞋型為靈感，設計了網眼鞋面和Flywire鞋帶，搭配透明鞋底，在鞋側和鞋舌加入「STUSSY」標誌點綴。波鞋情報帳戶流出鞋款照片後，大量鞋頭表示最心儀高調的「Pink」配色，因為粉紅主色襯上黑色大剔後，視覺效果超搶眼，相信BLINKS對這番評論都會有同感吧！

配色撞名BLACK PINK

剔牌最經典的款式Dunk Low久不久就會推出奇妙配色與質地設計，最出名的配色「Panda」在鞋頭心目中必有一席之位。今次就帶來超可愛的「BLACK PINK」配色波鞋，BLINKS看到後定會尖叫！主體鞋面是粉色皮革材質，注入黑色漆皮覆蓋，後踭Logo刺繡也是粉嫩配色，鞋底設計是白色中底搭配黑色大底。意外地與BLACK PINK撞名的配色與漆皮質感，都跟BLACK PINK的大膽舞台風格十分相似，未來如果BLACK PINK成員真的着上腳，恐怕會再造成一波搶購熱潮！

同場加映：粉紅迷彩猿人波鞋

除了黑粉配色外，日系潮牌A BATHING APE（BAPE）近日推出的BAPE STA ABC CAMO也加入了粉色設計。新作鞋側的星星閃電Logo加入經典的ABC CAMO印花（一共有粉紅、藍和軍綠3色），鞋帶飾品是同色系的猿人頭像，充滿濃烈的猿人迷彩風格。配以白色鞋面、鞋帶和鞋底，簡約得來容易配襯。相信BLINKS會偏愛白 x 粉紅ABC CAMO印花的款式多一些，不過由於全系列提供男女尺碼，男粉們要跟情侶穿同款上街也絕無問題！