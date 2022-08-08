爆操女神︱楊梓菁親授操手臂秘技　齊齊趕走Bye Bye肉

繽FUN星網最近推出新節目《爆操女神》，邀得一眾女神級藝人化身教練，隔住個Mon傳授喺屋企都可以做嘅運動，繼「無綫咪神」陳婉衡、健美比賽常客黃榕，最新一輯請來被譽為「新一代打女」楊梓菁（前名楊柳青）一連4集教觀眾做運動，操弗Body。

楊梓菁首集教大家修腰秘訣，讓大家在夏天盡情晒纖腰，去到第三集就分享做上半身運動的心得，透過簡單運動既鍛煉手臂，趕走Bye Bye肉，同時又為背肌操出迷人線條。操練手臂和背肌的運動與器材也相當簡單，絕對適合在屋企做練習。今次需要一條適合自己強度的橡筋帶，跟隨她逐步慢慢教授的4招，注意呼吸，量力而為進行，加上恒心，就能夠擁有好似她一樣的結實手臂。楊梓菁指做運動除了要努力，更要靠腦力，鍛煉時要集中注意力在肌肉上，好似今次分享的第3個動中，更要幻想肩胛骨夾枝筆，才能夠訓練到目標肌肉，達到理想效果。

最近加入新公司的楊梓菁繼續在影視圈搏殺，曾在多部電影中展敏捷身手的她，在無綫劇集中《溏心風暴3》及《解決師》中大騷性感完美體態，更令人睇前一亮。她除了是一位演員，迷上健身運動的她更考獲健身教練牌照，亦曾開設過私人健身室，自然要將生招牌靚身材保持得靚靚。

場地：Prestige Fitness

服裝：Jamoire