茶啡酒配月餅　清新VS微醺

吃月餅時來一杯茶湯，清香消滯，更曾經有人用來配酒，口感新穎有趣。今年，多個品牌選用香茶、咖啡及烈酒入饌，打造出香氣十足的新口味月餅，部分月餅更同時配備茶葉、咖啡或美酒，讓大家自行Pairing。

法式滋味

法國的甜品舉世知名，Paul Lafayet今年推出4款新口味奶黃月餅，當中除有濃郁的法式焦糖燉蛋和健康的麥蘆卡蜂蜜口味，還有伯爵茶和綠茶口味，前者帶淡淡佛手柑的香氣，後者清新鮮香、回甘餘韻，由現時至8月31日會有7折早鳥優惠。（門市有現貨換領）

日式焙茶

喜愛甜點的粉絲，總有自己心水的配搭。本地餅店Valérie Pastry早前從網上收集粉絲的意見，推出全新的宇治焙茶月餅，餡料選用宇治焙茶粉製作，以牛油曲奇皮配搭，牛油和茶香互相輝影，令月餅氣息更香。品牌同時推出9件裝限量珍藏版和8件裝的月滿翩翩。於現時至8月16日訂購，會有不同的優惠，如4件裝月餅有低至83折優惠，各款8件裝流心月餅優惠低至78折，購滿指定價錢可享費運費服務。（8月12日開始換領）

檸檬茶變奏

去茶餐廳吃飯，經常叫杯檸檬茶作餐飲，香港瑰麗酒店今年除傳統雙蛋黃蓮蓉、傳統雙黃黃蓮蓉欖仁月餅和迷你雜錦茶味月餅外，還和名廚May Chow合作，推出限量版「細味‧港情」茶味月餅，月餅以本地檸檬茶作靈感，選擇福建烏龍茶，研磨成幼滑粉末後，加本地醬油、鮮檸檬汁和白蓮蓉拌勻作餡，讓大家品嘗吃得到「檸檬茶」。

特選茗茶

茶葉種類繁多，每款都有自家特色，甜品店Patissere Jane今年推出3大月餅系列，除經典奶黃月餅和懷舊的彩虹酥皮月餅，還有茶控最愛的特選茗茶月餅，可以一次過品味4款茶味月餅，茉莉花茶杧果是茶香曲奇皮配杧果豆蓉和菲律賓忙果乾，伯爵茶紫薯麻糬的餡料是日本紫薯蓉和台灣麻糬，另外還有抹茶紅豆和焙茶果仁口味。現時至8月14日預訂，可享有低至88折優惠，惠顧指定價錢，可享免費送貨服務。（8月15日開始換領）

靈活配搭

傳統的月餅大多是同一口味一盒4個，想試多幾款口味都有難度。Tea WG今年推出的永恆明月茶香月餅系列，推出4款口味，有奶韻烏龍和白蓮蓉餡打造的紅寶石之耀，普洱茶配白蓮蓉、杏仁和百香果蓉的豐盛之節，獅城早餐茶配茶香黃蓮蓉、鹹蛋香和瓜子的星宿之秋，以及加入玫瑰芬香茶的花意綻放，除有一盒4個裝，還可以選擇單個裝，另外亦可選擇2個月餅配用白茶和綠茶製作的永恆明月茗茶，大家可按個人喜好選擇。於現時至8月31日，選購茶香月餅2件裝配永恆明月茗茶或茶香月餅4件裝，可享約85折優惠。（8月22日開始換領）

醇厚紅茶

醇厚濃郁的紅茶，一向是消滯之選，Fortnum & Mason今年推出的茗茶月餅，除有伯爵紅茶和抹茶口味，還有新登場的皇家紅茶，醇厚的茶香和奶黃混合，感覺剛好，每款月餅更會配上相應的精選茶葉，如伯爵紅茶月餅和皇家紅茶月餅適合配同款茶湯，抹茶月餅則配維多利亞伯爵茶，內裏薰衣草氣息及蜂蜜甜味，剛好配抹茶的清香。由現時至8月21日購買月餅禮券，可享約9折優惠。（8月15日開始換領）

茗茶拼配

中秋節狂吃月餅或聚餐，來一杯茶湯消滯去膩，最好不過。福和雍點心茶館因應推出陳皮豆沙月餅，特別挑選了3款茗茶拼配，當中有口感順滑的重焙鐵觀音、甘香持久的鳳凰單叢，以及烈醇厚的千年茶山老曼峨古樹極品普洱，大家可以按照自己口味來選擇茶湯拼配。由現時至8月31日選購，可享85折優惠，買滿10盒有8折。（8月15日開始換領）

精選咖啡層次Double Up

傳統以為茶與月餅是絕配，其實咖啡與月餅都堪稱一絕。本地咖啡連鎖品牌Pacific Coffee為慶祝30周年，於即日至9月5日首次推出限量中秋月餅禮盒「雙色月餅．咖啡禮盒」；以琥珀色作主調配以金色作細節點綴，簡約時尚，並以「月滿團圓」為靈感，營造出賞月共樂的氛圍，禮盒更可環保再用，化身成儲物盒。盒內盛載特選18/25咖啡軟心及流心奶黃月餅各兩件共4件，以及品牌獨家配方的特選18/25滴漏咖啡4包，全部均本地手工製作，品質有保證。禮盒亮點是以品牌獨家配方特選18/25自家研磨咖啡豆製作的特選18/25咖啡朱古力軟心月餅，濃郁馥香咖啡軟心餡配上朱古力餅皮，甜而不膩，佐以18/25滴漏咖啡享用，咖啡香氣充沛醇厚，層次豐富。至於盒內的特選18/25滴漏咖啡，用上100%阿拉比卡咖啡豆獨家特色拼配豆，咖啡豆從咖啡農場直接採購，實踐咖啡農業的可持續發展理念，簡單便能沖泡出高質咖啡。全新限量禮盒由即日起至8月15日期間選購，可享早鳥優惠，指定信用卡及會員更享不同折扣優惠低至68折；並可於8月22日至9月8日換領。想自肥的話，品牌也有雙色月餅簡便孖裝，咖啡軟心及流心奶黃月餅各1件，分量輕巧，當飯後甜品亦得！

柑桔酒香

近幾年流行氈酒，本地亦有多個氈酒品牌。香港港麗酒店粵菜食府金葉庭今年除提供傳統白蓮蓉蛋黃和原味迷你奶黃月餅，還和本地氈酒品牌緻月合作，推出氈酒奶黃月餅，月餅加入四季柑氈酒，入口有淡淡酒香和果香，質感順滑細緻。客人於現時至8月14日，在官方網上商店選購指定月餅或禮籃，可享低至85折優惠。（8月8日開始換領）