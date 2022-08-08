被質疑扮大肚造新聞！陳喬恩爆Seed反擊怒斥網民惡毒

台灣女星陳喬恩早前慶祝同老公相識3周年，卻因轉發網友發文意外傳出懷孕喜訊，事後佢已急急否認，惟有網民卻指控佢有意借傳懷孕一事造新聞，甚至認定佢已秘生小朋友又死口唔認等，佢今日（8日）終於忍唔住爆Seed發長文反擊：「自從我結婚之後，外界就非常關心我到底有沒有懷孕這件事情，有時候一點風吹草動，吃胖了，萬一吃太飽摸肚子了，眼瞎不小心轉了個發文，然後我又會上熱搜，又被懷孕了，然後團隊和經紀人就會開始接到記者的電話，然後之後可能還有朋友們的簡訊...所以呢，那還是又要回應一下，沒有喔，謝謝關心喔之類的，然後就會有一些言論開始說『看，她又來了』、『每次都這樣故意放新聞，然後自己又要出來澄清』、『真的很煩，她懷不懷孕關我們甚麼事啊』，或者是斷定我已經生完了，只是不承認，然後就開始說這是好事情啊幹嘛不敢承認，還有的是說可能是流產了...」

佢坦言對網民惡毒嘅評論感到難以置信：「有時候，這些網絡上的言論也是讓人傻眼，這些人類對一個女人的惡意為啥要那麼大，當然也是有很多理性的網友，有的一笑置之的，有的是先恭喜的啦，是這樣的，我覺得懷沒懷孕不是最重要的，快不快樂才是最重要的，人生總是有許多未知的驚喜和人事物，正因為如此，人生才會如此殘忍和慈悲。」又指希望自己能夠不受網民影響，繼續做自己：「不知道這篇文章會不會又上熱搜（不要啊媽啊），然後又要被說又來蹭熱度了解釋啥啊，不過可能也有人說，妳以為誰關心啊之類的，天啊我是被那些惡毒的留言影響了嗎，我不能這樣，我要保持我天生健忘的優點啊，很多事情和言論是我的職業帶來的一部分，我也無法控制，還是想一想早餐要吃甚麼吧。」