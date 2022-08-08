港姐2022︱趙增熹狠批佳麗五音不全　麥秋成都聽到一額汗

資深音樂人趙增熹及排舞師麥秋成為本屆港姐擔任導師，談到今日（8日）首次與一眾佳麗見面，及聽她們展歌喉，趙增熹受訪時眉頭一皺，坦言今次任務艱巨：「14位佳麗只有1個半個唱啱音，好彩仲有時間追，希望喺嚟緊一個月之內趕到進度，有大奇迹發生。」他直言佳麗們唱歌主要是「唔夠氣」，有人甚至五音不全，但問到那位「最難忘」，他笑答：「唔記得咗。（有冇鬧人？）我出名惡，不過冇鬧人，只係大聲講嘢啫。（教到想嘔血？）又唔會，盡力而為，但如果一個月見到佢哋有進步，又會有好大滿足感，我講我呀。（有冇後悔答應出任導師？）監製整蠱我，同時亦整蠱緊佢自己。」他預告不會經常出現在佳麗們眼前：「會交畀我嘅拍檔同佢哋做vocal training（聲音訓練），我咪巡吓咁囉。」

至於麥秋成則笑言：「我頭先旁觀班佳麗唱歌，節奏感已經令我一額汗，嚟緊希望用啲道具輔助吓佢哋，不過要唱加跳其實都幾辛苦，要唱啱音又要跳得準，對佢哋同對我都係挑戰，希望鞭策下有神迹出現啦。（咁多靚女埋身，使唔使同太太湯怡講聲？）唔使，冇人揮得低佢，不過我都請咗位女助手指點佢哋嘅姿勢，始終跳舞會有身體接觸嘛。」