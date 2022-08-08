胡杏兒分享最差接吻戲經驗：錫完之後我當場嘔！

藝人王祖藍任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，最新一集邀得胡杏兒任嘉賓，二人除了玩「閨密快問快答」、還於製作組安排下與「偶像」曾比特（Mike）於卡拉OK大玩「閨密不息」，合唱《現代愛情故事》，還額外獻唱了《千言萬語》，笑指大仔曾聽到落淚：「我老公好鍾意呢首歌，大仔1歲時我唱過呢首歌畀佢聽，我唱到佢流淚，好似好感動咁，唔知係咪我唱得難聽呢？哈哈！」

談到杏兒，祖藍讚不絕口，指對方「牛」性甚重：「佢好勤力、好顧家、好錫老公、好錫小朋友。佢都話辛苦，就真係好辛苦㗎喇。」祖藍又指私下與杏兒私交甚篤：「真係要多謝你，每次娘家搵你，你都好幫手。」二人於Mike主持的「閨密任務之問答環節」中，齊齊回顧處女及處男大碟趣事，當中最搶鏡是祖藍昔日樣貌，對此祖藍自言當年「偽林峯」形象非常難頂：「當年我同林峯同一間唱片公司，我都好奇怪，佢哋整長咗我對腳，又磨咗我啲皮，真係當咗我係林峯咁Sell。」杏兒對於祖藍當年比現在瘦足幾個碼，亦大感奇怪。

而於「Truth or Dare」環節，面對製作組設計的一連串刁鑽問題，杏兒相當頭痛，此時祖藍竟想到拉「負評王」李思捷落水：「有冇討厭嘅人？李思捷嗰啲呢？」杏兒聞言即開懷大笑，並緊接爆料：「佢唔會打電話畀我。」提到「最差一次接吻戲經驗」時，杏兒苦思良久後竟想到超爆笑陳年經歷：「我記得係拍《當狗愛上貓》，嗰場戲其實冇乜嘢，但我唔知係個胃唔舒服定點，錫完之後我當場嘔。」