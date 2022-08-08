滿足的味道︱黎諾懿有多新體驗　難忘到大澳網魚

藝人黎諾懿今日（8日）現身由他擔任主持的飲食節目《滿足的味道》記者會，他表示節目製作十分認真，花了8個月時間拍6集：「個節目除咗講飲食，都着重講情，我哋採訪每位師傅都會跟足全日，一集入面有8位師傅，起碼都要拍10日，我哋想成件事拍出嚟係好靚，畀觀眾望到個畫面已經好想食。」

他透露雖然節目8月中播出，但其實仍未拍完，因為他們要拍攝稻米由種子到收成的經過，現時稻米仍未收成：「個米差唔多收割，應該趕得切，只要天氣唔好太差，淋死晒啲米就得，我哋前幾日睇過啲米仲好健壯，我哋有架機全日影住啲稻米，拍足4個月。」

講到拍攝難忘事，他稱有很多新體驗，除了參觀燒豬窖及種稻米外，他還到了大澳網魚：「以前可以網到幾百斤魚、依家得幾條魚毛，好多魚已經絕咗種，個節目都帶出環保意識，希望可以慢慢保育番，唔想啲魚絕晒種。」問到製作費，他坦承花費不菲，笑言：「瞞住公司先，當然係唔合乎經濟效益，但偶然一兩個節目咁係OK，有心做就想做到最好。我哋連個節目嘅主題音樂都係搵金像獎最佳原創電影音樂得主波多野裕介去作曲，係原創音樂，原來我當年結婚，佢係幫我做伴奏，當時佢仲未得獎，真係好有緣份。」

談到今日政府宣布放寬入境檢疫措施，由7天酒店隔離將改為「3+4」，他大為支持：「梗係好，最好唔使隔離，都困擾咗大家一段日子，大家都需要回復正常生活，有啲人嘅家人病咗都返唔到去，當然要注意防禦病毒，但大家都抑壓咗兩年半，不如放寬，我絕對支持唔好隔離，大家乖乖哋，有病就唔好出嚟，希望所有地方都可以自由出入。」