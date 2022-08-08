夏之變焦王　原來最勁係充電？

夏天是影相好季節，而要影得靚，除咗靠技巧，器材都好重要。HONOR新到港旗艦手機Magic4 Pro就以攝影為賣點，內置5,000萬像素廣角主頭、5,000萬像素122度超廣角及6,400萬像素潛望式長焦鏡頭，前兩者透過超融合計算攝影技術，能把像銳利度和清晰度提高65%；長焦鏡頭則提供3.5倍光學變焦及100倍數碼變焦，遠處拍攝也有清晰影像。另外它是業界首部可錄製60fps10bit Log 4K影片的智能手機，讓用家能為HDR影片增添電影色調，增強視覺效果。

此機擁有6.81吋OLED超級四曲面屏幕及超薄邊框，顯示多達10.7億種顏色及支援100% DCI-P3，並具備1Hz到120Hz的自適應動態刷新率，還提供LTPO技術最高的1,920Hz PWM調光，低光環境下也睇得舒適。處理器方面，雖然用​Snapdragon 8 Gen 1效能已相當好，但用8+ Gen 1更能追貼其他旗艦對手水平，其他配置包括8GB RAM、256GB ROM、4,600mAh電池、IP68防塵防水認證等。特別一提，它是本地市場第一部手機的有線及無線快充同達100W，無線充電只需15分鐘就有50%電量，惟跟機只送有線火牛，無線充電器需要另購。

同場加映︰中階之選

提到影相手機，同期仲有Motorola edge 30，厚度及重量分別只有6.79mm及155g，卻內置了5,000萬像素超廣角鏡頭及感應器、5,000萬像素高分辨率鏡頭及3,200萬像素前置鏡頭，並結合OIS光學防震、自動對焦及HDR10錄影技術。定位中階的它用Snapdragon 778G+處理器、8GB RAM及 128GB ROM，電池容積4,020mAh，即日發售。