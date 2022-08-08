Kylie C.拋36E「學霸胸」撼同門　「港版Gabee」Ailee C. 劍指韓國

憑ViuTV節目《戀愛Staycation》令人氣爆升的「學霸甜心」Kylie C.（鄭杞瑤），去年參加《ACE TALENT演藝模特兒大賽》得獎後，加入「美容教主」唐安麒旗下入行，新一屆大賽於日前圓滿結束，當日她以師姐身份和同門的力捧新人C Lam.觀賽時，以「黑白女神」姿態上陣並爆發「胸戰」！Kylie C.以低胸晚裝盡展36E「學霸胸」氣場，C Lam.則激罕大晒34C「魔鬼胸」，由於她少有性感，故和Kylie C.一樣有睇頭成焦點！

3大參賽組別即Face of Hong Kong模特兒組、演藝組、WebStar網星組的參賽者施盡渾身解數，最後模特兒組誕生3個冠軍：Ailee C.（趙諾妍）、回歸出戰的上屆演藝組得主BrianBond（林灝邦）以及Gigi Fung奪得，其中一位冠軍會代表香港到韓國出戰，所以3位冠軍將要展開最後對決。身為首席評審的唐安麒在賽前已看好有「港版Gabee」之稱的Ailee C.，原來Ailee C. 當初只是報名演藝組，當時體重達140磅，之後接受收身療程極速減磅，最後成為演藝組及模特兒組冠軍！

唐安麒笑說：「面試當日我同佢講：『你全身瘦到30吋，你就可以參加埋模特兒組比賽！』當時我仲估佢參加唔到，但佢的確喺好短時間內，透過療程瘦咗33.7吋，仲可以參加埋模特兒組！雖然佢依家係屬於中大碼，但我覺得冇所謂，韓國Gabee都係呢個size，依家又興『微胖女』，身材靚，係要講求健康美同線條。」她和另一星級評審何國鉦，大讚奪得WebStar網星組冠軍的AnsonTiger（林子釗）「Oppa」味濃，跟韓國男神朴敘俊「撞樣」，現年24歲的Anson本職是乒乓球教練，更在《全港公開乒乓球單項錦標賽2022》奪季軍。