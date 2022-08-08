情侶檔拍MV！G.E.M.傳假分手　帶挈Mark轉戰幕前

「小巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）的新歌MV邀前男友Mark擔任男主角，公然以情侶檔上陣，即被踢爆假分手，Mark更借女友的人氣轉戰幕前！

去年底傳G.E.M.怒撇拍拖5年的造型師男友Mark（魏俊傑），更被發現憑歌寄意，暗寸對方是雙面人！當時男方對分手傳聞避而不答，自此他們的甜蜜蹤影絕迹社交網，幾乎是零互動。上月中，Mark忽然高調在社交網上載G.E.M.的新專輯，留言「We're back」，即被指疑翻撻成功，不過有粉絲踢爆他們沒有分手，只是將一直不被看好的戀情轉為地下情。

救愛人出生天

G.E.M.親自為專輯《啟示錄》炮製音樂連續劇，前日在社交網預告第2首主打歌，繼之前與「小鮮肉」孫晨竣談情說愛後，今次MV竟然與Mark以情侶檔上陣拍攝。她上載2人的MV造型照及片段，講述飾演「Carl」的Mark因汽車翻側，被飾演「秋」的G.E.M.奮力拉出車廂逃生，他們滿面鮮血，整個MV充滿電影感。

有指Mark得到G.E.M.帶挈，成功由幕後轉戰幕前演出，難怪有網民留言：「兩個男主角，看看她的造星能力能帶紅那一個。」